我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杜拜國際機場遭無人機攻擊 宣布全面暫停起降

油價狂噴40%衝破105美元 伊朗戰爭何時結束？川普幕僚給答案了

聖蓋博燈會本周末登場 機票、禮券等你抽

蒙特利公園市訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
現場幸運大抽獎，機票、演唱會門票、超市禮券等多重好禮等您抽。（本報資料照片）
現場幸運大抽獎，機票、演唱會門票、超市禮券等多重好禮等您抽。（本報資料照片）

南加州最盛大的燈會活動來了！由世界日報洛杉磯社、聖蓋博市政府共同主辦的2026聖蓋博燈會，將於本周末在獨具特色的歷史街區盛大舉行。今年燈會現場將新增十組台灣花燈作品，包括造型樹燈、台灣特有鳥類帝雉及藍鵲造型花燈，以及充滿童趣與牧場特色的故事花燈，讓民眾能近距離欣賞繽紛璀璨的花燈。

今年活動主舞台節目精彩可期，邀請近30組表演團隊輪番演出，包括洛杉磯關聖宮龍獅團帶來熱鬧喜氣的醒獅表演，以及令人驚豔的川劇變臉秀，保證讓觀眾目不轉睛。來自太陽谷日本社區中心的赤鬼太鼓團將帶來氣勢磅礡的太鼓演出，多組功夫團隊也將展現剛勁有力的武術表演，震撼全場。兩天舞台演出不間斷，精彩樂隊、勁歌熱舞樣樣都有，為現場增添熱情的節慶氛圍。

兩天舞台不間斷，近30組表演團隊輪番演出，精彩樂隊、勁歌熱舞樣樣都有。（本報資料...
兩天舞台不間斷，近30組表演團隊輪番演出，精彩樂隊、勁歌熱舞樣樣都有。（本報資料照片）

熱鬧喜氣的醒獅表演，為現場增添熱情的節慶氛圍。（本報資料照片）
熱鬧喜氣的醒獅表演，為現場增添熱情的節慶氛圍。（本報資料照片）

活動當天也規畫幸運大抽獎環節，獎項十分豐富，包括由中華航空提供的洛杉磯（或安大略）前往任何一個華航亞洲航點來回機票（經濟艙）一張、民歌50演唱會門票、H Mart現金禮券、OSIM按摩器等多重好禮。民眾只需要在活動服務台填寫抽獎表格，就有機會將多項大獎帶回家。

今年適逢世界日報創刊50周年，活動次日（3月22日）中午12時，主辦單位也在主舞台特別規畫世界日報慶生節目，準備300份Uncle Tetsu起司蛋糕免費發放，與民眾共同慶祝。活動兩日傍晚時分，主辦單位與本地商家Dancing Spoons也準備暖心甜湯圓與民眾分享（數量有限、先到先得），歡迎所有朋友一同前來體驗節慶氛圍。

「2026聖蓋博燈會」將於3月21日（周六）上午10時至晚間9時，以及3月22日（周日）上午10時至晚間7時，在聖蓋博Mission街區封街舉行。活動免費入場、免費停車，停車資訊如下：

1、San Gabriel Park & Ride－257 South Mission Drive

2、San Gabriel Valley Medical Center－於Broadway與Santa Anita St.的停車場

3、San Gabriel High School－校園北側的交通停車場（從S. Ramona St. 進入）

兩天舞台不間斷，近30組表演團隊輪番演出，精彩樂隊、勁歌熱舞樣樣都有。（本報資料...
兩天舞台不間斷，近30組表演團隊輪番演出，精彩樂隊、勁歌熱舞樣樣都有。（本報資料照片）

世報陪您半世紀

洛杉磯

上一則

熱水99美分 行李車8元 餐飲貴47%…洛杉磯國際機場物價驚人

下一則

疑染沙門氏菌 好市多熱門預製餐盒逾20州緊急召回

延伸閱讀

聖蓋博燈節╱國際武術散打聯合會 少年舞獅展功夫

聖蓋博燈節╱國際武術散打聯合會 少年舞獅展功夫
聖蓋博燈節╱K-pop遇上國風舞 Vibes LA亮相聖蓋博燈會

聖蓋博燈節╱K-pop遇上國風舞 Vibes LA亮相聖蓋博燈會
聖蓋博燈會3月21、22日Mission街區舉行 發放蛋糕

聖蓋博燈會3月21、22日Mission街區舉行 發放蛋糕

聖蓋博市燈會 元極舞演繹「戰馬」氣勢磅礡

聖蓋博市燈會 元極舞演繹「戰馬」氣勢磅礡
舊金山農曆新年花車大巡遊 谷愛凌任總指揮 數十萬市民遊客湧入

舊金山農曆新年花車大巡遊 谷愛凌任總指揮 數十萬市民遊客湧入
舊金山農曆新年花車遊行今登場 交通管制多

舊金山農曆新年花車遊行今登場 交通管制多

熱門新聞

校友周聖崴表示，XA不僅塑造了他的創作道路，也改變了他面對自我與藝術的方式。圖為他和同屆同學的合影。（周聖崴提供）

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

2026-03-14 19:00
好市多蜜辣小籠湯包促銷，50個僅售9.39美元。（記者邵敏／攝影）

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

2026-03-10 20:12
韓國人參面霜折扣價每瓶38.99美元，價廉物美。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

2026-03-09 22:04
一些洛杉磯居民使用頭戴式攝影設備，記錄做家務等日常動作，協助AI學習人類在現實生活中的行為模式，並從中賺取額外收入。（示意圖由ChatGPT生成）

僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起

2026-03-13 16:08
人參面霜清倉特價引來華人搶購，有人一次囤貨10多瓶。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦級面霜清倉特價 有人囤10瓶

2026-03-10 02:18
切特漢克斯（Chet Hanks）於2024年MYV音樂影像頒獎禮上。（美聯社）

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

2026-03-08 18:28

超人氣

更多 >
星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備
日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光
安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬
夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元
避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘