聖蓋博燈會本周末登場 機票、禮券等你抽

現場幸運大抽獎，機票、演唱會門票、超市禮券等多重好禮等您抽。（本報資料照片）

南加州最盛大的燈會活動來了！由世界日報洛杉磯 社、聖蓋博市政府共同主辦的2026聖蓋博燈會，將於本周末在獨具特色的歷史街區盛大舉行。今年燈會現場將新增十組台灣花燈作品，包括造型樹燈、台灣特有鳥類帝雉及藍鵲造型花燈，以及充滿童趣與牧場特色的故事花燈，讓民眾能近距離欣賞繽紛璀璨的花燈。

今年活動主舞台節目精彩可期，邀請近30組表演團隊輪番演出，包括洛杉磯關聖宮龍獅團帶來熱鬧喜氣的醒獅表演，以及令人驚豔的川劇變臉秀，保證讓觀眾目不轉睛。來自太陽谷日本社區中心的赤鬼太鼓團將帶來氣勢磅礡的太鼓演出，多組功夫團隊也將展現剛勁有力的武術表演，震撼全場。兩天舞台演出不間斷，精彩樂隊、勁歌熱舞樣樣都有，為現場增添熱情的節慶氛圍。 兩天舞台不間斷，近30組表演團隊輪番演出，精彩樂隊、勁歌熱舞樣樣都有。（本報資料照片）

熱鬧喜氣的醒獅表演，為現場增添熱情的節慶氛圍。（本報資料照片）

活動當天也規畫幸運大抽獎環節，獎項十分豐富，包括由中華航空提供的洛杉磯（或安大略）前往任何一個華航亞洲航點來回機票（經濟艙）一張、民歌50演唱會門票、H Mart現金禮券、OSIM按摩器等多重好禮。民眾只需要在活動服務台填寫抽獎表格，就有機會將多項大獎帶回家。

今年適逢世界日報創刊50周年，活動次日（3月22日）中午12時，主辦單位也在主舞台特別規畫世界日報慶生節目，準備300份Uncle Tetsu起司蛋糕免費發放，與民眾共同慶祝。活動兩日傍晚時分，主辦單位與本地商家Dancing Spoons也準備暖心甜湯圓與民眾分享（數量有限、先到先得），歡迎所有朋友一同前來體驗節慶氛圍。

「2026聖蓋博燈會」將於3月21日（周六）上午10時至晚間9時，以及3月22日（周日）上午10時至晚間7時，在聖蓋博Mission街區封街舉行。活動免費入場、免費停車，停車資訊如下：

1、San Gabriel Park & Ride－257 South Mission Drive

2、San Gabriel Valley Medical Center－於Broadway與Santa Anita St.的停車場