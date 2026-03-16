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橙縣亞裔前縣委涉貪 涉款金額達4.8億元

洛杉磯訊
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橙縣前縣政委杜安德涉貪案餘波擴大，審計揭145份合約涉款4億8600萬，部分未經審議或公開招標。（橙縣官網）
橙縣前縣政委杜安德涉貪案餘波擴大，審計揭145份合約涉款4億8600萬，部分未經審議或公開招標。（橙縣官網）

橙縣縣政委員會委託外部審計機構Weaver，對前縣政委員Andrew Do涉貪醜聞展開審計，首階段審計報告日前公布。報告顯示，涉案金額可能遠超先前聯邦調查揭露的範圍，引發橙縣各界關注。

據ABC 7電視台報導，Andrew Do於2025年6月依據認罪協議，被聯邦法院判處五年有期徒刑。檢方指控，Andrew Do收受逾50萬美元賄款，並將逾1000萬美元新冠疫情紓困金違規撥付至其女兒關聯的慈善機構。法官裁定，Andrew Do須就其受賄定罪賠還相關款項。

Weaver首階段審計共審查145份合約，合計金額達4億8600萬美元；整體審計工作將涵蓋2552份縣府合約，總金額高達42億美元，審計報告共計230頁。

報告指出，Andrew Do在任期間，將合約授予利益相關企業或雇用其家屬、或曾為其競選活動捐款的個人，且這些合約均未經縣政委員會審批，亦未經競爭性招標程序。報告同時指出，Andrew Do與其幕僚長在辦公室內促成不容質疑其決策的辦公室文化。

報告重點提及兩家合約商。其中，2T Media獲得逾60萬美元公共資金，承攬與越南春節（Tet）及中秋（Moon）節慶相關工作；HD Entertainment則由Peter Pham主持，後者因賄賂Andrew Do已遭聯邦起訴，目前仍在逃。2T Media對採訪要求未予回應。

橙縣第一選區縣政委員阮珍妮（Janet Nguyen，音譯）表示，其選區至今仍深受前任Andrew Do行為所累，選區因此缺乏足夠資金，無力像其他選區般正常運作。Nguyen並指出，她對這份230頁審計報告的調查結果並不感到意外，同時希望報告能促使聯邦及地區檢察官持續追責，令所有涉案人員受法律制裁。

Andrew Do的辯護律師則表示，就審計報告發表評論並不適宜。

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