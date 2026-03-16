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Monterey Bay廣場推商住混合公寓 重新定義聖谷都會生活

記者張宏/阿罕布拉報導
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Monterey Bay六層樓有62個套房和頂樓公寓，面積房型有三種選擇。（記者張宏／攝影）
Monterey Bay六層樓有62個套房和頂樓公寓，面積房型有三種選擇。（記者張宏／攝影）

位於華人聚集區阿罕布拉中心地段，又增商住兩用混合式建案。Monterey Bay廣場地處南Monterey街，毗鄰城市中心街道Main和Garfield，62套公寓配有健身房、戶外花園和活動中心，樓下是餐廳、甜品店等商舖，且旁邊還有高層公共停車樓提供充足車位和快速充電，預計將成為聖蓋博谷新熱門地。

（影音來源：記者張宏）

Monterey Bay廣場位南Monterey街168號，這裡交通便利，周圍城市生活設施成熟，有餐廳、超市和學校等。六層樓有62個套房和頂樓公寓，面積房型有三種選擇，每套均配備私人陽台，室內有10英尺高天花板、中央空調/暖氣和無水箱熱水器及智慧鑰匙門鎖。

一室一廳面積是892平方英尺，起價是70萬美元，室內寬敞，配有客衛。兩室兩浴房型是1200平方英尺左右，兩個臥室套房各占一邊互不干擾，且衣帽間寬敞，同時也配有客衛，起價是85萬美元。頂層公寓是1325平方英尺到 1954平方英尺，起價是140萬美元。大樓還設計寬敞戶外中央花園，讓住戶足不出戶就能呼吸新鮮空氣或與朋友閒聊。建築內配有室內健身房、乒乓球桌和休閒座椅娛樂室，且實施封閉式社區管理與三部電梯配置，每戶還都贈送兩個免費私人停車位。

作為商住兩用，樓下商舖有專做小籠包的包師傅、咖啡店、中醫和醫療診所及普拉提健身等，幾乎滿足居民各種生活需求。地產經紀Nina蘇表示，這裡地處阿罕布拉黃金四角地帶，周圍在形成住宅、娛樂和消費新商圈，為聖蓋博谷注入活力和動力。現在周圍較新公寓多數是出租為主，沒有出售的新房。像888號的商住兩用公寓，兩房月租金要4500美元左右，租戶還要支付停車費和寵物費，而Monterey Bay是該地區少有出售的公寓，因此吸引很多喜歡都市生活的專業人士家庭和退休族群，目前已售出約70%，購房者70%是專業人士，30%是退休者。大家主要看中這裡便利的環境和周圍的新商圈，這裡不僅距離巴沙迪那和洛杉磯市區都在10英里以內，且有年輕人喜歡的主流超市和Main街餐廳一條街。

華人李媽媽已是這裡的居民，她表示，她從去年開始不方便開車，女兒就為她在這裡買了兩房公寓，方便她步行就可解決生活基本需要，步行約十分鐘即可抵達中西式餐廳、購物商場及華人超市，日常採買、餐飲聚會與生活所需皆可於短距離內完成。這種步行友善且機能密集的型態，很像生活在亞洲國家，解決長者痛點。

Monterey Bay住宅的室內格局劃分合理。（記者張宏／攝影）
Monterey Bay住宅的室內格局劃分合理。（記者張宏／攝影）

Monterey Bay的一室戶型。（記者張宏／攝影）
Monterey Bay的一室戶型。（記者張宏／攝影）

Monterey Bay廣場地處南Monterey街毗鄰城市中心街道Main街和...
Monterey Bay廣場地處南Monterey街毗鄰城市中心街道Main街和Garfield街，62套公寓配有健身房、戶外花園和樓下商舖。（記者張宏／攝影）

停車場快充的充電樁，方便擁有電車的家庭。（記者張宏／攝影）
停車場快充的充電樁，方便擁有電車的家庭。（記者張宏／攝影）

Monterey Bay設施完善，圖為其二樓的健身房。（記者張宏／攝影）
Monterey Bay設施完善，圖為其二樓的健身房。（記者張宏／攝影）

Monterey Bay的住宅室內充足採光且配私人陽台。（記者張宏／攝影）
Monterey Bay的住宅室內充足採光且配私人陽台。（記者張宏／攝影）

每戶廚房配備高級電器。（記者張宏／攝影）
每戶廚房配備高級電器。（記者張宏／攝影）

大樓還設計寬敞戶外中央花園，讓住戶足不出戶就能呼吸新鮮空氣或與朋友閒聊。（記者張...
大樓還設計寬敞戶外中央花園，讓住戶足不出戶就能呼吸新鮮空氣或與朋友閒聊。（記者張宏／攝影）

該地區目前形成阿罕布拉新商圈。（記者張宏／攝影）
該地區目前形成阿罕布拉新商圈。（記者張宏／攝影）

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