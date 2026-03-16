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培正校友會會長盧遂顯：培正最多博士和教授

記者張宏／蒙特利公園市報導
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從左至右依次是伍競群、黃趙企晨、任菲比、彭南林、蔡潔儀和龔天茂。（記者張宏／攝影）
從左至右依次是伍競群、黃趙企晨、任菲比、彭南林、蔡潔儀和龔天茂。（記者張宏／攝影）

洛杉磯培正校友會日前在蒙特利公園市舉辦春宴，現場近200名培正校友和親友聚集一堂。會長盧遂顯表示，香港培正中學精英匯集，出過諾貝爾獎得主和數學最高菲爾茲獎得主，可謂最多博士和教授的學校。

香港培正中學是香港一所傳統基督教名校，其歷史始於1933年，最初只設小學。 1950年得到社會人士、美南浸信會及香港政府支持，捐款共得120萬元港幣，並獲政府贈地用以增建校舍充實設備，改名為「香港培正中學」。校色分為紅色和藍色，學生被稱為「紅藍兒女」，而學校的優良傳統被校友們稱為「紅藍精神」。在歷屆香港中學會考及香港中學文憑考試，香港培正中學是產生最多會考「10A狀元」及文憑試「7科5**狀元」（意即七科考試中均取得最高等級）的學校之一。

會長盧遂顯表示，香港培正中學在中學教育史上具有罕見綜合地位，該校培育出諾貝爾物理學獎得主崔琦（Daniel C. Tsui）、數學最高菲爾茲獎得主丘成桐（Shing-Tung Yau）、具有時代影響力的作曲家顧嘉輝（Joseph Koo）和享譽國際的有機化學家陳德恒博士等，能在同一所中學同時誕生世界頂尖的科學家、數學家與文化藝術巨匠非常罕見，培正所展現的是兼具科學理性與人文藝術的全面教育傳統，這是跨領域並重和全面發展的教育成果。

他表示，洛杉磯培正校友會數十年來在歷任會長黃文輝、吳秉銳、吳恆灼等會長與全體熱心會員出錢出力、同心協力之下穩健發展，每年會舉辦春宴及每月第一個星期六的茶敘，凝聚校友的情誼與向心力，同時也積極配合母校重要節慶返校慶賀。

洛杉磯培正校友會會長盧遂顯（中）和校友會代表獲得聯邦眾議員趙美心頒發的賀狀。（記...
洛杉磯培正校友會會長盧遂顯（中）和校友會代表獲得聯邦眾議員趙美心頒發的賀狀。（記者張宏／攝影）

洛杉磯培正校友會會長盧遂顯（右）和太太陳十美。（記者張宏／攝影）
洛杉磯培正校友會會長盧遂顯（右）和太太陳十美。（記者張宏／攝影）

美國粵港澳大灣區企業家總商會會長林達堅（右）和洛杉磯培正校友會會長盧遂顯和陳十美...
美國粵港澳大灣區企業家總商會會長林達堅（右）和洛杉磯培正校友會會長盧遂顯和陳十美夫婦開場。（記者張宏／攝影）

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