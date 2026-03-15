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聖蓋博燈節╱K-pop遇上國風舞 Vibes LA亮相聖蓋博燈會

記者劉子為/羅斯密報導
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Vibes LA舞蹈工作室將在活動中帶來精彩的舞蹈串燒，結合國風與K-pop兩種不同風格。（Chelsy Feng提供）
Vibes LA舞蹈工作室將在活動中帶來精彩的舞蹈串燒，結合國風與K-pop兩種不同風格。（Chelsy Feng提供）

由世界日報洛杉磯社、聖蓋博市政府共同主辦的「2026聖蓋博市燈會」將於3月21日、22日登場。Vibes LA舞蹈工作室（Vibes LA Dance Studio）將在活動中帶來精彩的舞蹈串燒，結合國風與K-pop兩種不同風格，呈現多元舞蹈魅力。

Chelsy Feng表示，此次演出將由少兒隊與成人隊共同完成，編排成約10分鐘的舞蹈串燒。成人隊演繹古風主題舞蹈，並搭配古風服飾與團扇道具，呈現濃厚東方韻味；少兒隊則以「女團」風格呈現K-pop舞蹈，展現青春活力與流行舞台感。

Vibes LA舞蹈工作室此次演出將由少兒隊與成人隊共同完成，兩組舞蹈將編排成一...
Vibes LA舞蹈工作室此次演出將由少兒隊與成人隊共同完成，兩組舞蹈將編排成一段約10分鐘的完整表演。（Chelsy Feng提供）

根據Chelsy介紹，Vibes LA成立於2019年初，2022年搬入現今位羅斯密市的旗艦店，並於2024年在羅蘭岡開設新校址。工作室提供豐富舞蹈課程，包括Hip Hop、爵士、K-pop、國風爵士、高跟鞋爵士、古典舞等課程。

Chelsy還指出，羅蘭岡校區近期收購了另一家舞蹈工作室，未來將重新調整課程內容，並計畫新增鋼管舞與空中瑜伽等課程。

此外，Vibes LA今年也將承辦由浙江衛視主辦的北美地區少兒才藝選秀活動「閃光的少年」西岸賽區。活動預計於5月2日舉行，歡迎擁有舞蹈、歌唱、樂器、繪畫、模特、武術或主持等才藝的兒童報名參加。Chelsy表示，屆時將邀請文化界與社區代表到場支持，並有節目製作團隊擔任評審，為孩子們提供展示才華的平台。

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