涉詐領失業保險 洛杉磯2警員交保候審

洛杉磯市警局兩警員被控在疫情期間詐領失業保險。圖為洛市警局警車。（取自LAPD臉書）

洛杉磯 市警局警員Peter Mastrocinque及Nicole Grant涉嫌在新冠疫情期間提交不實失業保險申請並詐領失業補助金，13日向警方投案自首，兩人目前已交保候審。

此案起於洛縣檢察長辦公室2023年展開的審查，發現多警員提交的失業保險申請有可疑情況，其中包括Peter Mastrocinque及Nicole Grant，這兩人在為警局工作的情況下，仍提出失業申請並獲得失業金。具體兩人涉嫌詐領的失業補助金金額，檢方仍未公布。

洛市警局在聲明中表示，此次審查對多份失業保險申請提出疑慮，其中包括上述兩警員，因此將案件移交特別行動部門深入調查。洛杉磯縣檢察官辦公室已對兩人提出兩項重罪指控，分別為保險詐欺及在保險申請中作出不實陳述。資料顯示，Peter Mastrocinque於2008年9月16日加入洛杉磯市警局，Nicole Grant則於2016年10月31日獲任命，兩人目前均隸屬Newton分局。案件調查期間，兩人均已被安排行政停職。

洛杉磯市警局表示，特別行動部門專責調查涉局內人員的失業保險詐欺、福利濫用及其他涉嫌刑事的不當行為。該單位將持續積極調查相關案件，以確保問責、保護公共資源並維護警局形象。