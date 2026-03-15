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洛杉磯華人聯誼會 載歌載舞慶白色情人節

記者張庭瑜/洛杉磯報導
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洛杉磯華人聯誼會第28屆年會上頒發理監事及顧問感謝狀，表彰過去一年對會務的貢獻。（記者張庭瑜/攝影）
洛杉磯華人聯誼會第28屆年會上頒發理監事及顧問感謝狀，表彰過去一年對會務的貢獻。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯華人聯誼會14日在羅斯密市舉辦第28屆年會，吸引約百位會員及各界來賓出席。年會涵蓋金曲演唱、唐詩演唱、中華舞蹈、國標舞華爾滋等多項表演，並設有午宴、頒發理監事及顧問感謝狀及卡拉OK舞會，連任會長陳飛虎率理監事顧問共同回顧協會近30年歷程，並表示未來將擴展規模、深化跨社團聯誼。

會長陳飛虎表示，洛杉磯華人聯誼會走過28年，歷任會長、理監事及顧問的奮鬥與努力，是協會得以延續至今的關鍵。他強調，唯有依靠團隊、持續溝通與協作，才能讓華人聯誼會不斷成長。而新一屆領導團隊將致力擴展協會規模，積極與其他華人社團交流聯誼，期望藉此提升整體華人社區的生活品質。協會也計畫於7、8月間舉辦戶外烤肉及一日遊活動，鼓勵會員踴躍參加。

洛杉磯華人聯誼會為非營利組織，以發揚中華文化為宗旨，主要推廣書法、繪畫及平劇等藝術活動，吸引對中華藝術有興趣或具相關專長的人士加入。協會每年除舉辦年會外，另設有聯誼烤肉及端午節、中秋節等節慶活動，其中端午節提供會員免費粽子、中秋節贈送月餅。

華人聯誼會合唱團亦於席間獻唱，氣氛熱絡。年會同時頒發2025年理監事及顧問感謝狀，表彰過去一年對協會付出心力的成員。

洛杉磯華人聯誼會會長陳飛虎在第28屆年會上致詞，感謝會員與顧問長期支持會務發展。...
洛杉磯華人聯誼會會長陳飛虎在第28屆年會上致詞，感謝會員與顧問長期支持會務發展。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯華人聯誼會舉辦第28屆年會，理監事與會員出席活動。（記者張庭瑜/攝影）
洛杉磯華人聯誼會舉辦第28屆年會，理監事與會員出席活動。（記者張庭瑜/攝影）

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