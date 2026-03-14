我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罕見...阿爾及利亞政府買下舊金山百年豪宅

美駐伊拉克大使館冒濃煙 停機坪傳遭「飛彈擊中」

主導ICE拘留中心恐襲 華男面臨囚終生

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
宋班傑明被檢方指控，是策畫襲擊移民暨海關執法局(ICE)位德州的阿瓦拉多草原地拘留中心的主謀。（ICE提供）
宋班傑明被檢方指控，是策畫襲擊移民暨海關執法局(ICE)位德州的阿瓦拉多草原地拘留中心的主謀。（ICE提供）

CBS News報導，移民暨海關執法局(ICE)位德州的阿瓦拉多草原地拘留中心(Alvarado Prairieland Detention Center)，2025年國慶日遭極左組織「Antifa」襲擊，該案13日迎來重大判決。陪審團裁定包括主謀宋班傑明（Benjamin song，音譯）在內的九被告恐怖主義相關罪名成立。其中，宋因蓄意謀殺執法人員等重罪，面臨最低20年至最高終身監禁。

在本案庭審長達數小時的結辯陳詞中，聯邦檢察官Shawn Smith向陪審團強調，這並非一場普通抗議。Shawn Smith指出，被告們身著全黑服裝並攜帶步槍、手槍、對講機與急救包，「如果這是一場和平示威，為何要遮掩身分？為何要帶武器？」

檢方直指這一切皆為宋的計畫。Shawn Smith表示，這是宋為製造衝突而擬定的計畫，他利用核心圈成員來執行。宋曾3次宣稱「我絕不坐牢」，群組裡的每個人都知道他的能耐以及他想做什麼。

辯方律師則要求陪審團分開考慮每位被告的行為，並指責政府過度執法。被告律師批評：「政府試圖將抗議者定為恐怖分子並投進監獄，這是前所未有的做法。」辯方主張，政府此舉純粹是為向大眾傳遞某種政治訊號。

根據法庭裁決，本案主謀宋在多項核心指控中被定罪。檢方指出，宋不僅策畫這場受Antifa意識形態驅動的預謀襲擊，更在現場直接向執法人員開火射擊。

•蓄意謀殺罪成：儘管在部分襲警指控中獲判無罪，但陪審團最終裁定宋 「蓄意謀殺警官」罪成立。

•槍械犯罪：宋被裁定3項「在暴力犯罪中開火」以及多項非法開槍罪成立。一名參與行動的證人供稱，宋曾在事後親口承認射傷一名警官。

•恐怖主義資助：宋同時被裁定「向恐怖分子提供物質支持」、暴動以及在暴動中使用爆炸物等罪名。

阿瓦拉多市警局局長Teddy May對判決表示欣慰，並提到在襲擊中頸部中彈的警官 Gross已完全康復。Teddy May直言：「宋做出一些極其錯誤的決定，現在他必須為此付出代價。」

除宋以外，其餘八名被告亦因參與該暴力襲擊被定罪：

•共犯七人（Autumn Hill、Zachary Evetts、Savanna Batten等）：被裁定提供物質支持恐怖分子、暴動及攜帶爆炸物。儘管其「蓄意謀殺」罪名未成立，但仍面臨10年至60年聯邦監禁。

•隱匿證據者（Daniel Rolando Sanchez-Estrada）： 被裁定腐敗隱匿文件及共謀隱匿文件罪成，面臨最高40年監禁。

•其他認罪者：另有七名被告先前已就單項「資助恐怖分子」罪認罪，各面臨最高15年刑期。

此案是自去年9月川普政府將Antifa正式列為「國內恐怖組織」以來，最受矚目的判決之一。聯邦司法部長邦迪（Pam Bondi）在新聞稿中強調，Antifa在民主黨領導的城市被放任生長，川普政府將系統性瓦解該組織，終結街頭暴力。

檢方在庭審中展示監控錄像、收繳的戰術裝備及通訊紀錄，證明這是一場有組織、有預謀的恐怖襲擊，而非辯方所稱的「和平示威」。全案16被告的具體刑期，將由聯邦法官Mark Pittman另行宣判。

移民暨海關執法局(ICE)位德州的阿瓦拉多草原地拘留中心，2025年國慶日遭極左...
移民暨海關執法局(ICE)位德州的阿瓦拉多草原地拘留中心，2025年國慶日遭極左組織「Antifa」襲擊。（司法部DOJ提供）

世報陪您半世紀

ICE

上一則

罕見調整日程 亞馬遜Prime Day或提前在6月舉行

下一則

H-1B華人返美卡關 律師：暫勿離境

延伸閱讀

痛批以兒童為目標 法官加重「派對媽」量刑

痛批以兒童為目標 法官加重「派對媽」量刑
紐約房地產業知名三兄弟 性販運罪成

紐約房地產業知名三兄弟 性販運罪成
密謀暗殺川普、拜登 巴基斯坦男遭紐約法院定罪

密謀暗殺川普、拜登 巴基斯坦男遭紐約法院定罪
法拉盛華男涉15億元大麻犯罪 押往奧州受審

法拉盛華男涉15億元大麻犯罪 押往奧州受審
黎智英涉港版國安法遭重判20年 律師團隊：不會上訴

黎智英涉港版國安法遭重判20年 律師團隊：不會上訴
辦青年酗酒派對…灣區「派對媽」性侵等48罪成立 恐關30年

辦青年酗酒派對…灣區「派對媽」性侵等48罪成立 恐關30年

熱門新聞

好市多蜜辣小籠湯包促銷，50個僅售9.39美元。（記者邵敏／攝影）

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

2026-03-10 20:12
韓國人參面霜折扣價每瓶38.99美元，價廉物美。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

2026-03-09 22:04
美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

2026-03-07 20:26
切特漢克斯（Chet Hanks）於2024年MYV音樂影像頒獎禮上。（美聯社）

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

2026-03-08 18:28
人參面霜清倉特價引來華人搶購，有人一次囤貨10多瓶。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦級面霜清倉特價 有人囤10瓶

2026-03-10 02:18
冬奧金牌得主劉美賢。（歐新社）

冬奧金牌劉美賢「mogging」惹議 立即「致歉」

2026-03-10 02:17

超人氣

更多 >
不可不知的社安金五項強制規定

不可不知的社安金五項強制規定
IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛

IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛
共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤
「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器

「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器
僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起

僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起