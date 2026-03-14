主導ICE拘留中心恐襲 華男面臨囚終生

宋班傑明被檢方指控，是策畫襲擊移民暨海關執法局(ICE)位德州的阿瓦拉多草原地拘留中心的主謀。（ICE提供）

CBS News報導，移民暨海關執法局(ICE )位德州的阿瓦拉多草原地拘留中心(Alvarado Prairieland Detention Center)，2025年國慶日遭極左組織「Antifa」襲擊，該案13日迎來重大判決。陪審團裁定包括主謀宋班傑明（Benjamin song，音譯）在內的九被告恐怖主義相關罪名成立。其中，宋因蓄意謀殺執法人員等重罪，面臨最低20年至最高終身監禁。

在本案庭審長達數小時的結辯陳詞中，聯邦檢察官Shawn Smith向陪審團強調，這並非一場普通抗議。Shawn Smith指出，被告們身著全黑服裝並攜帶步槍、手槍、對講機與急救包，「如果這是一場和平示威，為何要遮掩身分？為何要帶武器？」

檢方直指這一切皆為宋的計畫。Shawn Smith表示，這是宋為製造衝突而擬定的計畫，他利用核心圈成員來執行。宋曾3次宣稱「我絕不坐牢」，群組裡的每個人都知道他的能耐以及他想做什麼。

辯方律師則要求陪審團分開考慮每位被告的行為，並指責政府過度執法。被告律師批評：「政府試圖將抗議者定為恐怖分子並投進監獄，這是前所未有的做法。」辯方主張，政府此舉純粹是為向大眾傳遞某種政治訊號。

根據法庭裁決，本案主謀宋在多項核心指控中被定罪。檢方指出，宋不僅策畫這場受Antifa意識形態驅動的預謀襲擊，更在現場直接向執法人員開火射擊。

•蓄意謀殺罪成：儘管在部分襲警指控中獲判無罪，但陪審團最終裁定宋 「蓄意謀殺警官」罪成立。

•槍械犯罪：宋被裁定3項「在暴力犯罪中開火」以及多項非法開槍罪成立。一名參與行動的證人供稱，宋曾在事後親口承認射傷一名警官。

•恐怖主義資助：宋同時被裁定「向恐怖分子提供物質支持」、暴動以及在暴動中使用爆炸物等罪名。

阿瓦拉多市警局局長Teddy May對判決表示欣慰，並提到在襲擊中頸部中彈的警官 Gross已完全康復。Teddy May直言：「宋做出一些極其錯誤的決定，現在他必須為此付出代價。」

除宋以外，其餘八名被告亦因參與該暴力襲擊被定罪：

•共犯七人（Autumn Hill、Zachary Evetts、Savanna Batten等）：被裁定提供物質支持恐怖分子、暴動及攜帶爆炸物。儘管其「蓄意謀殺」罪名未成立，但仍面臨10年至60年聯邦監禁。

•隱匿證據者（Daniel Rolando Sanchez-Estrada）： 被裁定腐敗隱匿文件及共謀隱匿文件罪成，面臨最高40年監禁。

•其他認罪者：另有七名被告先前已就單項「資助恐怖分子」罪認罪，各面臨最高15年刑期。

此案是自去年9月川普政府將Antifa正式列為「國內恐怖組織」以來，最受矚目的判決之一。聯邦司法部長邦迪（Pam Bondi）在新聞稿中強調，Antifa在民主黨領導的城市被放任生長，川普政府將系統性瓦解該組織，終結街頭暴力。

檢方在庭審中展示監控錄像、收繳的戰術裝備及通訊紀錄，證明這是一場有組織、有預謀的恐怖襲擊，而非辯方所稱的「和平示威」。全案16被告的具體刑期，將由聯邦法官Mark Pittman另行宣判。