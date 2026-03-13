我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罕見...阿爾及利亞政府買下舊金山百年豪宅

美駐伊拉克大使館冒濃煙 停機坪傳遭「飛彈擊中」

頭戴攝像機記錄日常 新副業興起 參與者：呼吸也能賺錢

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
一些洛杉磯居民使用頭戴式攝影設備，記錄做家務等日常動作，協助AI學習人類在現實生活中的行為模式，並從中賺取額外收入。（示意圖由ChatGPT生成）
一些洛杉磯居民使用頭戴式攝影設備，記錄做家務等日常動作，協助AI學習人類在現實生活中的行為模式，並從中賺取額外收入。（示意圖由ChatGPT生成）

隨著人工智慧（AI）與機器人技術快速發展，一種結合科技與零工經濟的新副業正在南加州興起。根據紐約郵報報導，一些洛杉磯居民開始使用頭戴式攝影設備，記錄做家務等日常動作，協助AI學習人類在現實生活中的行為模式，並從中賺取額外收入。

在這項工作中，參與者只需佩戴固定手機或攝影機的頭帶，以第一人稱視角拍攝自己完成家務或其他簡單任務的過程。相關公司再將收集到的影像資料提供給科技企業，用於訓練人工智慧模型，讓AI更理解人類在現實世界中的行為方式。報導指出，這類任務通常需要拍攝約兩小時影像，酬勞最高可達80美元，相當於每小時約40美元。

根據洛杉磯時報報導，不少參與者將日常生活直接變成AI訓練素材。例如從事機械師與美甲店員的Ahmed夫婦，在公寓中戴著設備記錄看Netflix、做飯甚至打乒乓球等日常活動，以提供機器人訓練資料。他們的父母看到兩人全身裝著攝影設備、卻依然過著正常生活時，感到相當震驚。

Azzam Ahmed說：「我們每天都在做的事情能賺錢，這就像呼吸也能賺錢。」這對夫婦透過錄製家務活動，每人已賺得1200美元。

推動相關工作的舊金山勞動平台Instawork表示，隨著「實體AI」（physical AI）產業興起，市場正需要大量協助訓練、部署與維護機器人的工作者。

根據Business Insider報導，由於網路上難以取得真實的人類行動資料，科技公司正付費邀請人們錄製做家務、整理物品等日常動作，以蒐集第一人稱影像數據，用於訓練「實體AI」系統，例如人形機器人

另據洛杉磯時報報導，部分國家甚至設立專門的「機器人訓練場」，由數百人錄製第一人稱影片，例如開門或摺衣服等動作供機器人學習；中國目前已有40多個相關培訓中心，人們透過虛擬實境設備操作機器人進行訓練。

金融機構高盛預測，到2035年全球人形機器人市場規模可能達380億美元，其中很大一部分發展可能來自中國，但加州同樣被視為下一代機器人研發的重要中心。包括特斯拉與谷歌等大型科技企業，以及Figure AI與Dyna Robotics等加州新創公司，都將機器人模型研發列為重要發展方向。

世報陪您半世紀

特斯拉 人形機器人 洛杉磯

上一則

加州婦打匹克球受傷 醫保拒付 原因讓她震驚

下一則

H Mart 3月26日北加州Dublin開幕 道地亞洲風味

延伸閱讀

AI搶飯碗 28歲男收入暴跌剩3分之1瀕臨破產

AI搶飯碗 28歲男收入暴跌剩3分之1瀕臨破產
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
Nvidia與ABB合作 開發AI自主機器人

Nvidia與ABB合作 開發AI自主機器人
機器人陪看房 AI搶房產經紀人飯碗？

機器人陪看房 AI搶房產經紀人飯碗？
OpenClaw爆紅 中國瘋「養龍蝦」 小米、騰訊加速布局AI代理

OpenClaw爆紅 中國瘋「養龍蝦」 小米、騰訊加速布局AI代理
AI搶工作 上班族走上斜槓路職涯避險 全民積極找副業

AI搶工作 上班族走上斜槓路職涯避險 全民積極找副業

熱門新聞

好市多蜜辣小籠湯包促銷，50個僅售9.39美元。（記者邵敏／攝影）

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

2026-03-10 20:12
韓國人參面霜折扣價每瓶38.99美元，價廉物美。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

2026-03-09 22:04
美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

2026-03-07 20:26
切特漢克斯（Chet Hanks）於2024年MYV音樂影像頒獎禮上。（美聯社）

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

2026-03-08 18:28
人參面霜清倉特價引來華人搶購，有人一次囤貨10多瓶。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦級面霜清倉特價 有人囤10瓶

2026-03-10 02:18
冬奧金牌得主劉美賢。（歐新社）

冬奧金牌劉美賢「mogging」惹議 立即「致歉」

2026-03-10 02:17

超人氣

更多 >
不可不知的社安金五項強制規定

不可不知的社安金五項強制規定
IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛

IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛
共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤
「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器

「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器
僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起

僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起