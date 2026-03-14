「四季的問候」 西洋紅合唱團呈現歲月美好

平均年齡超過70歲的洛杉磯西洋紅合唱團為數百位觀眾免費獻上一台純淨而動人的「四季的問候」，兩個多小時演唱掌聲不斷。（記者楊青╱攝影）

不拉贊助，不邀政商參與，不安排嘉賓講話和頒獎儀式。洛杉磯西洋紅合唱團日前為數百位觀眾免費獻上一台純淨而動人的「四季的問候」演唱會，兩個多小時演唱掌聲不絕。

鮑爾溫公園市藝術表演中心400多座位8日當天座無虛席。音樂會以春、夏、秋、冬為主線，透過十數首風格各異的經典歌曲，帶領觀眾在音樂中感受四季流轉的美好。舞台上47位平均年齡超過70歲的團員精神飽滿、歌聲流轉；台下掌聲不斷，氣氛溫馨熱烈。

西洋紅合唱團團長張克群表示，這場音樂會準備歷時八個月，「我一直不喜歡東拼西湊，所以這次特別設計了四季主題，費了很多心思尋找能夠代表春夏秋冬的歌曲，希望在短短兩個小時裡，讓觀眾感受一年的美好」。

張克群表示，西洋紅合唱團員平均年齡超過70歲，但大家對音樂的熱愛絲毫不減。合唱團每周三、六都會進行系統訓練，團員們平時還在微信群中做四個聲部的練習，提前「交作業」，提高排練效率。

為保持最佳水準，合唱團在招募團員時設定了較高門檻。她笑言，入團不僅通過試唱和樂理測試，人人識譜，團裏還有一個特別規定：女生入團要「買一送一」，即每進一位女生，就進一位男生，男女比例相當，合唱效果才能達到最好。

雖已年過八旬，但張克群的活力一點不遜她的名人兒子高曉松。她坦言，2016年成立西洋紅合唱團，十年來幾乎所有經費都自掏腰包。她甚至把家裡寬敞舒適的前屋出租，自己和先生住破舊的後屋。

她也堅持音樂會不接受商業贊助、不安排官員上台講話，希望觀眾能把注意力完全集中在音樂本身。她表示，合唱團從團員到指揮到鋼琴伴奏，全是義工，大家因為對音樂和歌唱的真心熱愛走到一起。

她笑言，她的目標是將西洋紅打造成洛杉磯No.1最有溫度、最有水準的華人合唱團。

當晚音樂會在觀眾熱烈掌聲中結束。舞台上舉著「春、夏、秋、冬」牌子的孩子們與合唱團歌聲交相輝映，讓人彷彿在音樂中走過四季，也見證了一群長者對藝術與生活的熱情。

平均年齡超過70歲的洛杉磯西洋紅合唱團為數百位觀眾免費獻上一台純淨而動人的「四季的問候」，兩個多小時演唱掌聲不斷。（記者楊青╱攝影）

平均年齡超過70歲的洛杉磯西洋紅合唱團為數百位觀眾免費獻上一台純淨而動人的「四季的問候」，兩個多小時演唱掌聲不斷。（記者楊青╱攝影）

平均年齡超過70歲的洛杉磯西洋紅合唱團為數百位觀眾免費獻上一台純淨而動人的「四季的問候」，兩個多小時演唱掌聲不斷。（記者楊青╱攝影）

西洋紅合唱團團長張克群表示，她的目標是將西洋紅打造成洛杉磯No.1最有溫度、最有水準的華人合唱團。（記者楊青╱攝影）