七龍珠快閃南加嗨翻 華人粉絲徹夜排隊 引爆童年回憶

日本經典動漫「七龍珠」期間限定快閃展覽「DRAGON BALL POP-UP TOUR USA 2026」登場，大批粉絲排隊等候，引發當地社區熱議。（Michael Blevins提供）

陪伴無數人成長的日本經典動漫「七龍珠」，13日至15日在南加 華人聚居的亞凱迪亞市Westfield Santa Anita購物中心舉辦限定快閃展覽「DRAGON BALL POP-UP TOUR USA 2026」。活動雖規定最早於上午6時起才可開始排隊，但13日有大批忠實粉絲不惜提前一晚趕赴現場，商場外人龍綿延，消息在當地社區臉書社群迅速引發熱烈討論。

起初，不少居民對眼前景象感到困惑，紛紛在臉書社群發文詢問：「為什麼這麼多人一大早就排隊等著進商場？」留言迅速引發討論，眾人紛紛猜測原因。謎底很快揭曉，有居民在留言中稱：「是七龍珠的快閃活動，整個周末都有，但門要上午10時才開，他們已經排了四個小時！」

此次快閃活動設有多個主題展區，以「七龍珠」宇宙為靈感打造沉浸式體驗，內容包括角色主題拍照打卡區、遊戲試玩及互動體驗，並設有官方限定周邊商品販售專區，涵蓋人物模型、模型套件、遊戲及各式收藏品，吸引新舊粉絲齊聚朝聖。

對此，社區居民反應兩極。部分居民感到不解，直呼「太瘋狂了！」；也有居民抱持理解與祝福態度，認為「看到大家對某件事充滿熱情很好，希望一切如他們所願。」更有居民表示，對活動期間商家推出的餐飲優惠更感興趣，並感慨道：「七龍珠是童年回憶，沒想到已經是30年前的事了。」

「DRAGON BALL POP-UP TOUR USA 2026」活動地點位Westfield Santa Anita購物中心一樓中庭，須由東南側入口（近EōS Fitness健身房）入場。排隊時間每日上午6時起，6時前抵達者將被請離。活動時間為3月13日至14日上午10時至晚8時，15日上午11時至晚7時。

活動期間，購物中心內多家餐飲店同步推出「超級充電特惠」，消費時報出「Dragon Ball」即可享有折扣，參與商家包括八方雲集（Bafang Dumpling）、Cha Redefine、鮮芋仙（MeetFresh）、聖瑪莉（Sunmerry Bakery）及徹思叔叔（Uncle Tetsu）。