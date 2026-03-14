國父逝世101周年 羅省僑界獻花致敬

羅省中華會館12日舉辦「紀念國父孫中山先生逝世101周年紀念會」，南加州僑界代表齊聚中華會館大禮堂。（羅省中華會館提供）

羅省中華會館12日舉辦「紀念國父孫中山先生逝世101周年紀念會」，南加州僑界代表齊聚中華會館大禮堂，共同追思國父孫中山的革命精神與歷史貢獻。

羅省中華會館主席聶澤英表示，今年適逢國父孫中山逝世101周年，中華會館特別舉辦紀念會與圖片展、國父銅像獻花儀式、紀念午餐等系列活動，並邀請南加州各界僑胞代表，包括老僑、新僑以及越南、柬埔寨 、寮國與韓僑社團等共同參與，向國父表達最崇高的敬意。

聶澤英回顧歷史指出，孫中山在推動辛亥革命期間曾兩度親臨羅省中華會館舊址，籌措革命資金並號召旅美華人支持革命。當時不少僑團與僑胞慷慨解囊，也有家庭將子女送回中國參與革命。這段歷史見證了海外華僑在中國近代民主革命中的重要角色。

駐洛杉磯 台北經文處副處長陳令欣致詞表示，孫中山一生奔走革命，以堅定信念推動民主共和，為國家現代化奠定基礎。其倡導的三民主義不僅是建國藍圖，更體現對人民權益與社會公平的關懷，而「天下為公」的精神至今仍啟發後人。

陳令欣指出，孫中山稱「華僑為革命之母」，正是因為海外僑胞長期的支持與奉獻，革命理想得以延續並最終建立中華民國。

紀念會中，全體與會者並在中山銅像前舉行獻花儀式。陳令欣、聶澤英及中華會館首長、顧問及各界僑團代表依序致敬。