「戀念台灣」招手僑童 返台體驗短期入校

中華民國115學年度「戀念台灣-海外僑民兒童或少年至校短期體驗計畫」將於3月23日至4月14日（台灣時間）開放報名。（僑委會）

中華民國僑務委員會宣布，115學年度「戀念台灣-海外僑民兒童或少年至校短期體驗計畫」將於3月23日至4月14日（台灣時間）開放報名，邀請全球海外僑民子女返台參與短期校園體驗。

僑委會表示，此項計畫主要是協助短期返台探親或辦事的海外僑民家庭，讓6至15歲的子女有機會走入台灣校園，與同齡學生一起上課與互動，透過實際參與校園生活，體驗台灣的人文風情與文化習俗，進一步加深對台灣的認同與情感連結。

申請對象為隨家人短期返國的海外僑民兒童或少年，其父或母任一方須具有中華民國國籍。申請人須至僑委會「僑務活動報名系統」註冊帳號，並以體驗者名義填寫申請表完成報名。

本年度體驗計畫將有20個縣市、66所國民小學及20所國民中學共同參與，體驗期程包含第1學期（自今年10月1日起至學期末止）、第2學期（自明年3月2日起至學期末）。申請體驗天數以5至30個上課日為原則，每人至多申請體驗一次。

僑委會表示，該計畫旨在透過短期入校學習，讓全球海外6至15歲的僑民子女，在返台期間能「當一回台灣囝仔」，不僅深入認識這座美麗的寶島，也藉此培養對台灣的情感認同，同時促進跨國交流，拓展台灣學生的國際視野。