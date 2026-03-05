搶救夜經濟 加州眾議員推酒吧4時打烊

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
加州眾議員楊馳馬（左）推動新提案，允許城市設立特定區域，將酒精販售時間延長至凌晨4時，以帶動市中心經濟。（本報資片照片）
CBS電視台報導，為振興加州日益蕭條的市中心經濟，挽救餐廳與零售商持續關門，加州眾議員楊馳馬（Matt Haney）提出法案，允許城市設立特定區域，將酒精販售時間延長至凌晨4時，以帶動夜生活與消費人潮。支持者認為此舉有助打造24小時經濟，部分州公共衛生官員與執法機構則憂心可能增加酒駕與治安問題。

楊馳馬指出，「夜生活經濟在我們州，毫無疑問地創造數百萬美元收入及數十萬個工作接會。當太陽下山後，仍有許多經濟與文化上極其重要的活動持續進行。」若該法通過，想延長販售時間的酒吧，每年需額外支付2500美元申請許可。

據悉，前加州州長布朗（Jerry Brown）2018年曾否決類似提案，主要是擔心增加酒駕與治安問題。目前加州只有洛杉磯快艇隊（Los Angeles Clippers）主場球場允許延長酒精販售時間。

除此之外，舉辦大型節慶活動也是吸引人潮回流市中心另一種方法，但業界專家表示，加州成本高昂，活動難以持續。加州旅遊協會札馬尼（Emilia Zamani）表示，就像沙加緬度最大的鄉村音樂盛事，GoldenSky音樂節，如今就因成本過高暫停。

另一項被視為可能吸引人潮回到市中心的方式，是設立大麻休閒場所（cannabis lounges）。沙加緬度市2024年便批准相關政策。娛樂公司Another Planet Entertainment資深副總裁康德（Mary Conde）希望看見大麻咖啡館，「我認為大麻不必被視為可怕的東西。」

