北加人氣漢堡Gott's Roadside進軍洛城

北加州深受老饕喜愛的人氣漢堡Gott's Roadside，將於3月6日正式落地南加州，在洛杉磯 知名地標Original Farmers Market（6333 W. 3rd St. Los Angeles, CA 90036）開設首家分店，為本地競爭激烈的漢堡市場再添新選擇。

舉New York Post報導，Gott's Roadside，從北加州公路旁的小餐亭起家，逐步發展為屢獲肯定的餐飲品牌，並曾獲James Beard Foundation相關獎項肯定。此次南下拓點，被視為品牌版圖擴張的重要一步。

首家新店選址於第三街與Fairfax大道轉角，緊鄰人潮密集的The Grove商圈，占地約3500平方英尺，設有戶外露台與共享野餐長桌，延續品牌一貫輕鬆隨性的加州公路餐廳風格。

菜單方面，洛杉磯旗艦店將主打多款招牌產品，包括Ahi Poke塔可（taco）、加州漢堡（California Burger），以及帶有韓式風味的辣白菜漢堡（Kimchi Burger）。加州漢堡以布里歐麵包夾入煎蛋、培根、葛瑞爾（Gruyere）起司與香醋洋蔥；辣白菜漢堡則搭配韓式辣醬美乃滋，主打重口味市場。餐廳同時供應葡萄酒與啤酒。

漢堡單點預計落在約10至15美元區間，套餐約18至22美元，屬於中高價位設定。相較之下，南加州本地人氣漢堡In-N-Out Burger主打平價路線，單點漢堡多在5至7美元左右；而Shake Shack漢堡單點普遍約8至12美元。Gott's的定價則略高於Shake Shack部分品項，更強調食材層次與特色組合，鎖定願意為風味與品牌背景多付一些的消費族群。

值得注意的是，Gott's洛杉磯分店將首次設立甜點和飲品窗口，販售Strauss有機香草與巧克力雙口味軟冰淇淋，與南加州本地人氣漢堡展開競爭。

Gott's共同創辦人Joel Gott表示，洛杉磯市場競爭激烈，希望能在眾多優質漢堡品牌中占有一席之地。他們的第二家洛杉磯分店已確定將於2026年秋季在聖塔蒙尼卡（Santa Monica）落地。