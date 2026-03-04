南加迎春 3月精彩活動登場 聖蓋博燈節、橙縣博覽會場等節目豐富

我的頻道

編譯陳盈霖╱綜合報導
聖蓋博燈會21日登場。（本報檔案照）
聖蓋博燈會21日登場。（本報檔案照）

橙縣紀事報報導，春日將近，南加州3月有多項精彩活動：

5日河濱縣：每月第一個周四晚上6時至9時，河濱市中心20多個藝文據點，包括博物館、藝廊與圖書館等。riversideartscouncil.com/about-artswalk。

6日與24日科斯塔梅沙（Costa Mesa）：橙縣博覽會場（Orange County Fairgrounds）百年農場（Centennial Farm）舉辦探索日，農場人員現場解說。ocfair.com/centennial-farm/tours-and-reservations/self-guided-tours/。

8日恩西諾（Encino）：印度節協會（Festival Of India Association）主辦第九屆「Holi色彩與友誼節」（Holi Festival of Colors and Friendship），上午11時至下午4時在Woodley Park，音樂演出與美食。

5798 Woodley Ave., Encino。eventbrite.com/e/9th-annual-holi-2026-festival-of-colors-friendship-tickets-1983939226633。

17、18日洛縣各公園：春季慶典活動，現場表演、遊戲、手工藝品、美食等。parks.lacounty.gov/spring-jubilee/。

21日西木（Westwood）：洛杉磯加大（UCLA）馬蒂亞斯植物園（Mathias Botanical Garden）每月一次植物園導覽活動，上午10開始，專家帶領進行一小時免費導覽。707 Tiverton Drive, Los Angeles。botgard.ucla.edu/garden-tours。

21日聖璜卡畢斯壯諾（San Juan Capistrano）：第66屆燕子日遊行（Swallows Day Parade）上午9時於Mercado街市集開始，遊行11時出發。今年主題為「足跡、尾巴與傳統--25周年（Trails, Tails & Traditions-25 years）」。River Street Marketplace下午1時至9時舉辦派對。swallowsdayparade.org。

21日至22日聖蓋博：聖蓋博市與世界日報主辦，台灣觀光署贊助的聖蓋博燈節（San Gabriel Lantern Festival），聖蓋博大劇院（San Gabriel Mission）區舉辦，大型燈飾展、表演與美食。320 S Mission Drive, San Gabriel。sangabrielcity.com/1517/Lantern-Festival。

22日洛杉磯：當代藝術博物館（Museum of Contemporary Art）周日免費工作坊「All Things Paper」，探索紙藝術創作，下午12時至3時。250 South Grand Ave., Los Angeles。

Wilshire Ebell Theatre舉辦Ebell + LA Festival，上午11時至下午4時，演講、藝術展。4401 West 8th St., Los Angeles。

洛杉磯烏克蘭藝術中心（Ukrainian Art Center of L.A）Pysanka復活節彩蛋節，中午12時至下午5時。4315 Melrose Ave., Los Angeles。

28日長堤：中午12時至下午7時，LBX的Hangar美食廣場市集和復活節慶祝活動。下午3時至5時可與復活節兔子合影。音樂表演、零售攤位。4150 McGowen St., Long Beach。

洛杉磯各縣立公園17、18日都有活動。（洛杉磯縣公園管理局臉書）
洛杉磯各縣立公園17、18日都有活動。（洛杉磯縣公園管理局臉書）

聖蓋博燈會21日登場。（聖蓋博市府官網）
聖蓋博燈會21日登場。（聖蓋博市府官網）

