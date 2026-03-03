我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

2026聖蓋博燈會點亮歷史街區 21、22日璀璨登場

蒙特利公園市訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026聖蓋博燈會，南加州最繽紛璀璨的年度盛會。（本報檔案圖）
2026聖蓋博燈會，南加州最繽紛璀璨的年度盛會。（本報檔案圖）

2026聖蓋博燈會將於3月21日、22日熱鬧登場！為讓南加州民眾能夠近距離欣賞繽紛璀璨的花燈，今年活動規模再擴大，並增加多款新型花燈，與民眾一同點亮聖蓋博的歷史街區。燈會活動免費入場。

此次活動由洛杉磯世界日報與聖蓋博市政府共同主辦，現場匯集近百家特色攤商，道地美食小吃更是活動一大亮點。無論是勾起懷舊記憶的麵線羹、豬血糕、鹹酥雞，或是香氣四溢的各式烤串、烤海鮮與多元異國料理，都能一次品嚐，滿足民眾味蕾。

除各式美食能大快朵頤、填飽肚子外，現場也集結多家飲品與甜點攤位，提供珍珠奶茶、鮮果茶、甘蔗汁等清爽飲品，並有糖葫蘆、棉花糖及冰淇淋車等甜滋滋的選擇，喜愛美食的朋友們千萬別錯過。

「2026聖蓋博燈會」將於3月21日（周六）上午10時至晚9時、3月22日（周日）上午10時至晚7時在聖蓋博歷史街區Mission District封街舉行。活動兩日傍晚時分，主辦單位與本地商家Dancing Spoons準備暖心甜湯圓與民眾分享（數量有限、先到先得），歡迎所有朋友一同前來體驗節慶氛圍。

活動免費入場、免費停車，停車資訊如下：

1、San Gabriel Park & Ride－257 South Mission Drive

2、San Gabriel Valley Medical Center－於Broadway與Santa Anita St.的停車場

3、San Gabriel High School－校園北側的交通停車場（從S. Ramona St. 進入）

近百家特色攤商齊聚，各式美食讓民眾一次滿足。（本報檔案圖）
近百家特色攤商齊聚，各式美食讓民眾一次滿足。（本報檔案圖）

活動兩日傍晚時分免費甜湯圓供應（數量有限、先到先得）。（本報檔案圖）
活動兩日傍晚時分免費甜湯圓供應（數量有限、先到先得）。（本報檔案圖）

世報陪您半世紀

聖蓋博

上一則

流汗補充電解質 專家：非人人需要

下一則

比起高價品省著塗 便宜防曬乳塗抹量多 護膚更有效

延伸閱讀

影／2026台灣燈會主燈燈光秀搶先曝光 超人氣瑪利歐展區售限定商品

影／2026台灣燈會主燈燈光秀搶先曝光 超人氣瑪利歐展區售限定商品
布碌崙兒童博物館 周日歡慶農曆新年

布碌崙兒童博物館 周日歡慶農曆新年
屋崙華埠新年大遊行 今年雙喜臨門、周六盛大舉辦

屋崙華埠新年大遊行 今年雙喜臨門、周六盛大舉辦
聖蓋博燈會3月21日登場 熱鬧慶佳節

聖蓋博燈會3月21日登場 熱鬧慶佳節
東谷歡慶元宵 亞洲美食飄香

東谷歡慶元宵 亞洲美食飄香
布碌崙元宵花車遊行 28日8大道登場

布碌崙元宵花車遊行 28日8大道登場

熱門新聞

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17
冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

2026-02-26 21:03

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套