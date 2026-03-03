2026聖蓋博燈會點亮歷史街區 21、22日璀璨登場

2026聖蓋博燈會，南加州最繽紛璀璨的年度盛會。（本報檔案圖）

2026聖蓋博 燈會將於3月21日、22日熱鬧登場！為讓南加州民眾能夠近距離欣賞繽紛璀璨的花燈，今年活動規模再擴大，並增加多款新型花燈，與民眾一同點亮聖蓋博的歷史街區。燈會活動免費入場。

此次活動由洛杉磯世界日報與聖蓋博市政府共同主辦，現場匯集近百家特色攤商，道地美食小吃更是活動一大亮點。無論是勾起懷舊記憶的麵線羹、豬血糕、鹹酥雞，或是香氣四溢的各式烤串、烤海鮮與多元異國料理，都能一次品嚐，滿足民眾味蕾。

除各式美食能大快朵頤、填飽肚子外，現場也集結多家飲品與甜點攤位，提供珍珠奶茶、鮮果茶、甘蔗汁等清爽飲品，並有糖葫蘆、棉花糖及冰淇淋車等甜滋滋的選擇，喜愛美食的朋友們千萬別錯過。

「2026聖蓋博燈會」將於3月21日（周六）上午10時至晚9時、3月22日（周日）上午10時至晚7時在聖蓋博歷史街區Mission District封街舉行。活動兩日傍晚時分，主辦單位與本地商家Dancing Spoons準備暖心甜湯圓與民眾分享（數量有限、先到先得），歡迎所有朋友一同前來體驗節慶氛圍。

活動免費入場、免費停車，停車資訊如下：

1、San Gabriel Park & Ride－257 South Mission Drive

2、San Gabriel Valley Medical Center－於Broadway與Santa Anita St.的停車場

3、San Gabriel High School－校園北側的交通停車場（從S. Ramona St. 進入）

近百家特色攤商齊聚，各式美食讓民眾一次滿足。（本報檔案圖）