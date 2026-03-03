我的頻道

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

房地產經紀收入百萬僅繳稅770元 判兩年監禁罰50多萬

洛杉磯訊
房地產經紀收入百萬僅交770美元稅，被判兩年聯邦監禁、50多萬賠償金。(示意圖取自Unsplash.com)

南加一位房地產經紀，多年未按時提交聯邦個人所得稅申報表，期間收入高達百萬美元，僅繳納770美元稅款。他用逃稅所得享受奢華的生活，住豪宅開豪車。東窗事發後，這位房地產經紀涉嫌多年阻撓國稅局徵稅，最近被判處兩年聯邦監禁，並被處罰繳納50多萬美元的賠償金。

據加州中區檢察官辦公室發布的新聞稿，洛杉磯縣巴沙迪那市一名男子，因多年來妨礙國稅局（IRS）徵收其所欠稅款，被判處24個月聯邦監禁。當事人是現年60歲的商業地產經紀人葛雷羅（Gabriel David Guerrero），他同時被命令支付50萬9492美元的賠償金。

2025年6月，葛雷羅承認犯有一項「以不正當手段妨礙、阻撓，或試圖妨礙、阻撓國稅局正常徵稅」的罪名。當局指出，葛雷羅多年未按時申報聯邦個人所得稅，特別是在1998年、1999年以及2001年至2005年期間，沒有按時提交聯邦個人所得稅申報表；之後，他又拖欠2012年和2013年的稅款。

為追繳所欠稅款，國稅局曾向葛雷羅發送數十份追討通知，但當事人採取各種措施隱瞞其收入和資產，他大量使用現金和銀行本票、向國稅局提交嚴重低報收入的虛假表格、以及使用他人名義的銀行帳戶存入收入。

儘管國稅局在2013年10月至2017年11月追討行動期間，對葛雷羅的銀行帳戶、以及與其合作的經紀機構發出數十項扣押令，但對其1998年、1999年、2001年至2005年、2012年與2013年的稅務欠款，僅追回770美元。期間，葛雷羅從商業房地產經紀工作中賺取約100萬美元收入。

檢察官在量刑備忘錄中指出，葛雷羅的行為顯示，他長期蓄意阻撓國稅局工作，而且這種行為愈發惡劣。事實上，他並非因為經濟困境實施這些違規行為。作為商業房地產經紀人，葛雷羅獲得豐厚報酬，並過著奢侈生活，包括居住在價值400萬美元的住宅中，每月分別支付1200美元、1100美元的豪華汽車租賃費用。

此案由國稅局刑事調查部門負責，案件由聯邦檢察官辦公室重大詐欺部門助理檢察官Steven M. Arkow以及司法部刑事司稅務科出庭律師Robert A. Kemins共同負責起訴。

房地產 國稅局

比起高價品省著塗 便宜防曬乳塗抹量多 護膚更有效

勞工新法 餐館小費訴訟恐成重災

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17
冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

2026-02-26 21:03

