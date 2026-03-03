房地產經紀收入百萬僅繳稅770元 判兩年監禁罰50多萬

房地產經紀收入百萬僅交770美元稅，被判兩年聯邦監禁、50多萬賠償金。(示意圖取自Unsplash.com)

南加一位房地產 經紀，多年未按時提交聯邦個人所得稅申報表，期間收入高達百萬美元，僅繳納770美元稅款。他用逃稅所得享受奢華的生活，住豪宅開豪車。東窗事發後，這位房地產經紀涉嫌多年阻撓國稅局 徵稅，最近被判處兩年聯邦監禁，並被處罰繳納50多萬美元的賠償金。

據加州中區檢察官辦公室發布的新聞稿，洛杉磯縣巴沙迪那市一名男子，因多年來妨礙國稅局（IRS）徵收其所欠稅款，被判處24個月聯邦監禁。當事人是現年60歲的商業地產經紀人葛雷羅（Gabriel David Guerrero），他同時被命令支付50萬9492美元的賠償金。

2025年6月，葛雷羅承認犯有一項「以不正當手段妨礙、阻撓，或試圖妨礙、阻撓國稅局正常徵稅」的罪名。當局指出，葛雷羅多年未按時申報聯邦個人所得稅，特別是在1998年、1999年以及2001年至2005年期間，沒有按時提交聯邦個人所得稅申報表；之後，他又拖欠2012年和2013年的稅款。

為追繳所欠稅款，國稅局曾向葛雷羅發送數十份追討通知，但當事人採取各種措施隱瞞其收入和資產，他大量使用現金和銀行本票、向國稅局提交嚴重低報收入的虛假表格、以及使用他人名義的銀行帳戶存入收入。

儘管國稅局在2013年10月至2017年11月追討行動期間，對葛雷羅的銀行帳戶、以及與其合作的經紀機構發出數十項扣押令，但對其1998年、1999年、2001年至2005年、2012年與2013年的稅務欠款，僅追回770美元。期間，葛雷羅從商業房地產經紀工作中賺取約100萬美元收入。

檢察官在量刑備忘錄中指出，葛雷羅的行為顯示，他長期蓄意阻撓國稅局工作，而且這種行為愈發惡劣。事實上，他並非因為經濟困境實施這些違規行為。作為商業房地產經紀人，葛雷羅獲得豐厚報酬，並過著奢侈生活，包括居住在價值400萬美元的住宅中，每月分別支付1200美元、1100美元的豪華汽車租賃費用。

此案由國稅局刑事調查部門負責，案件由聯邦檢察官辦公室重大詐欺部門助理檢察官Steven M. Arkow以及司法部刑事司稅務科出庭律師Robert A. Kemins共同負責起訴。