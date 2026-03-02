關稅爭議未降溫 台商加速來美設廠 E-2與EB-5諮詢升溫

陳啟耕解析H-1B專業工作簽證改革動向，指出企業在人力規劃上須及早因應。（綠楓法律集團提供）

美國關稅政策再掀爭議，儘管部分措施遭法院判決違憲，但企業因應供應鏈重組與地緣政治風險升高的布局動能並未鬆動。綠楓法律集團律師陳啟耕指出，近年台灣企業評估赴美設廠與在地生產的動作明顯增加，帶動E-2工作簽證 與EB-5投資移民諮詢量同步上升。

陳啟耕表示，近年在關稅壓力與政策不確定影響下，不少企業將「在美國生產、在美國銷售」納入長期策略選項，以降低未來關稅變動風險。

他指出，早在關稅正式調整前，已有來自不同國家的製造業者積極探詢赴美設廠的可行性。台灣方面，隨著台積電赴美投資，供應鏈群聚效應逐步顯現，相關上下游企業為貼近主要客戶與市場，也同步評估在美國建立生產據點。

在實務操作上，企業初期多以免簽或商務簽證赴美考察與洽談，但若涉及實際營運與派遣核心人員，仍須申請合適的工作身分。陳啟耕指出，對屬於條約國的台灣企業而言，E-2投資人簽證因申請流程相對迅速、無名額上限，且可彈性派遣多名核心員工，成為目前最常見選項。相較之下，L-1跨國公司主管簽證與H-1B專業工作簽證雖仍具功能，但前者須具備跨國公司架構，後者受名額與抽籤機制限制。

他舉例，約10年前台灣核發的E-2簽證僅400多件，如今已超過4000件，10年間成長約10倍，反映台商利用該簽證進行美國布局的趨勢明顯提升。

針對外界關切海外企業是否排擠美國本地就業市場，陳啟耕分析，企業雖可派遣少數關鍵技術與管理人員赴美，但大部分職缺仍需在當地聘僱。製造業落地設廠後，實際創造的工作機會，多由美國本地勞工填補，對地方經濟形成實質帶動。除本地勞工外，目前美國高等教育體系中約有100多萬名國際學生，若企業願意協助辦理工作身分與後續永久居留申請，亦可成為另一重要人才來源。

在投資移民方面，隨著EB-5「 Reform and Integrity Act」上路後制度趨於明確，投資標的結構亦出現轉變。陳啟耕指出，過去EB-5投資多集中於公寓、旅館等不動產開發案，如今在供應鏈重整與在地生產需求升溫下，已有更多項目轉向電池、綠能與汽車零組件等製造業，且多位於郊區或偏遠地區。目前符合目標就業區資格的EB-5投資門檻為80萬美元，投資人除關注回報率外，更應審慎評估產業前景與區域發展潛力。

對於總統川普日前點名台灣「拿走美國晶片產業」，是否影響投資信心？陳啟耕認為，相關言論屬政策談判與政治表述層面，企業在實務評估時仍以市場規模、供應鏈完整度與政策走向為主要依據。他指出，以鳳凰城為例，隨台積電設廠，早期進場的供應商已逐步站穩腳步，顯示只要規畫得當，仍具長期發展空間。

整體而言，陳啟耕預估，未來三至五年赴美工作簽證申請人數將持續成長，部分長期派駐美國的高階主管與技術人員，後續亦可能透過專業人才類別或投資移民途徑申請永久居留，帶動相關需求同步升溫。