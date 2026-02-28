孫中山逝世101周年 加台聯3/14登山健行 名額有限報名要快

加州臺灣同鄉聯誼會舉行登山健行活動記者會，候任會長暨活動召集人劉煥君（左）與會長儲錦琪（右）說明活動內容與報名方式。（記者張庭瑜/攝影）

為緬懷中華民國 國父孫中山逝世101周年，並慶祝3月29日青年節，加州 台灣同鄉聯誼會將於3月14日在夏巴倫公園（Peter F. Schabarum Regional Park）舉辦登山健行活動，邀請僑胞及社區民眾踴躍參與。

加州台灣同鄉聯誼會會長儲錦琪表示，這是該會開春以來的重要活動之一，透過緬懷國父與舉辦登山健行，不僅紀念先賢，也倡導健康生活，期盼僑胞攜家帶眷共襄盛舉。候任會長暨本次活動召集人劉煥君指出，3月適逢青年節，今年儀式特別規畫表揚優秀青年。劉煥君呼籲有意參加者儘早完成線上報名，活動名額依公園規定上限200人，額滿即止，當天不接受現場報名。

洛杉磯僑教中心主任鍾佩珍、羅省中華會館副主席朱栢田、南加 州中國大專院校聯合校友會會長廖瓔蓮、南加建中校友會會長牟致遠及中華旗隊隊長許宗由均出席表態支持，一致肯定活動兼具紀念與健康意義，中華旗隊並將依循往例設置國父遺像供僑胞追思致敬。活動當天上午8時30分報到，9時舉行紀念儀式，9時30分出發健行，11時30分返回會場用餐聯誼，下午1時結束。登山路線全程約2英里，適合闔家同行，現場並安排國父生平簡介、有獎問答及摸彩活動，備有簡便午餐。