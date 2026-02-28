我的頻道

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

收到灌木清理罰單 寶馬山野火受災戶震驚

編譯陳盈霖／綜合報導
部分在寶馬山火災中失去家園的災民，接獲市府灌木清理相關帳單。（讀者提供）
部分在寶馬山火災中失去家園的災民，接獲市府灌木清理相關帳單。（讀者提供）

洛杉磯福斯新聞台FOX 11報導，2025年初發生致命野火的寶馬山花園（Pacific Palisades）部分受災居民，在火災發生近14個月後，收到來自洛市府寄發「灌木清理帳單」（brush clearance bills），引發居民強烈不滿。

多位居民表示，他們收到31美元帳單，指稱未遵守灌木清理規定，然而他們的土地至今只剩下空地與泥土，房屋與植被早被火摧毀。住戶馬丁尼茲（Christine Martinez）表示，這簡直是在傷口上灑鹽，歷經那麼多之後，他們還想收錢。另一名住戶桑伯恩（Carol Sanborn）也難以置信地說，自己居住超過40年的房屋被燒毀，房屋、灌木都沒了，「真的很震驚」。

不少鄰居也收到帳單通知，許多仍在災後重建中掙扎的居民感到憤怒。部分居民指出，問題不在金額，而在於此舉所顯示的態度。馬丁尼茲說：「我不會付這筆錢，這是原則問題。」

多名屋主表示，他們曾撥打帳單上的電話，但語音信箱已滿，無法留言。「他們叫我寫信，我之前也寫了，到現在都沒回音」馬丁尼茲說。桑伯恩甚至用紅色筆回信給市府，形容該通知「侮辱且殘酷」，因她的土地早已沒有房屋或植被。

對此洛市長貝斯（Karen Bass）辦公室聲明指出，「這情況不該發生。」聲明說，這是不可接受的，任何在寶馬山花園失去家園的居民，都不該收到這項收費通知。市長辦公室已與洛杉磯消防局（LAFD）聯繫，討論後續處理方式。

洛市議員帕克（Traci Park）辦公室發言人表示，這些通知是由洛市消防局自動系統發送。「不論是31美分或31美元，對失去一切的居民來說，都顯得極度缺乏同理心。我們才剛爭取免除重建費用，因為理解重建之路非常困難。災民最不需要的，就是再收到一張帳單。」

對許多仍在療傷的災民來說，這些通知無疑讓復原重建過程更加艱辛。「讓人失望的是，感覺市府不是在幫你，而是跟你作對」桑伯恩說。

洛杉磯

南加電力「樂活50加」填問卷抽禮卡 3/10前提交

灌酒餵食公園幼鷹 洛杉磯男子不只判監禁

