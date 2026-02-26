天普市議員選戰升溫 4人爭2席 華人候選人增至2人

李致琨競選天普市市議員官方網站形象照，背景為市內地標性涼亭與棕櫚樹景觀。（取自李致琨競選網站）

洛杉磯縣天普 市將於3月3日舉行市議會全市不分區選舉，共有四候選人角逐兩議席，形成「四搶二」局面。本次選舉有兩名現任市議員尋求連任；而參選人中，有兩人為華裔 。

根據天普市府官網，現任市議員喻穎章（Vincent Yu）競選連任。喻穎章在天普市居住多年，長期參與地方事務，曾任市規劃委員會委員六年，之後當選市議員，並曾任市長。在任內，他強調財政穩健與公共安全，並推動多項社區建設計畫，包括公園設施更新與公共空間改善等工程。他具建築專業背景，並擁有公共工程管理經驗，主張以專業規畫提升城市發展品質，同時維持社區住宅特色。

另一名華裔參選人李致琨（Richard Lee）在天普市成長，畢業於當地學校，對社區環境與居民需求有長期觀察。他提出的競選理念，著重提升市政透明度與問責機制，強調市府決策應更公開，讓居民清楚了解政策形成過程。他也主張強化社區參與，鼓勵居民透過公開會議與平台表達意見。在政策方向，李致琨關注公共安全、教育資源與小型企業發展，認為應在維護治安同時，支持家庭與長者需求，並協助在地商家穩健經營。他表示，希望透過更多溝通與合作，凝聚社區共識，為天普市未來發展奠定基礎。