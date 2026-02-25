增AI眼鏡市佔率 Meta盼製造廠降價

Meta AI 眼鏡不但聰明，還有愈來愈多的功能，使用起來比手機更方便 (meta.com)

AI 雷朋（Ray-Ban）與歐克利（Oakley）眼鏡需求激增，引發Meta 與合作製造夥伴就定價和策略問題發生爭議，Meta希望降價進一步增加市佔率。

聖荷西信使報報導，知情人士透露，Meta Platforms Inc. 及其合作夥伴 EssilorLuxottica SA 在智慧眼鏡 市場佔據先機，但目前因市場需求激增，雙方就定價和策略問題進行商議。

2025 年雙方共售出超過 700 萬副 Ray-Ban 和 Oakley AI 眼鏡，隨著去年下半年新款的推出，銷量增速進一步加快。他們計劃今年進一步擴張，以鞏固其對包括蘋果在內的競爭對手的領先優勢。

知情人士透露，隨著雙方關係的加深，Facebook 母公司 Meta 和 EssilorLuxottica 之間就 Ray-Ban Meta 智慧眼鏡的定價和推廣問題，內部曾多次發生激烈爭論。這些知情人士因討論的是私人對話而要求匿名。其中一位知情人士將這種分歧形容為「拉鋸戰」（push-and-pull），但雙方從未徹底決裂。

知情人士表示，雙方不同的優先考量加劇了這段長達六年多的合作關係中的緊張氣氛，這段合作關係已成為消費科技領域最具戰略意義的合作之一。去年收購了 EssilorLuxottica 股份的 Meta 及其位於巴黎的合作夥伴一直在努力解決分歧。雙方人士均表示，目前的關係仍保持建設性，不會面臨風險。

合作夥伴不同的目標源自於他們不同的背景，一家是科技巨頭，另一家是全球最大的眼鏡製造商。知情人士透露，Meta在全球AI領域展開激烈競爭，希望迅速擴大規模，搶佔智慧眼鏡市場，進而減少對蘋果等科技競爭對手硬體的依賴。他們還補充說，執行長查克柏格一直在遊說對方降價，以促進消費者接受度。

儘管EssilorLuxottica有龐大的生產規模，旗下還擁有LensCrafters和Sunglass Hut等零售連鎖店賦予了它強大的市場影響力，但這家法義合資公司仍然受制於奢侈品市場的經濟規律，低價鏡框可能會損害其利潤率。

對雙方而言機會都可能非常巨大——智慧眼鏡提供越來越多的AI功能，使用戶無需拿出智慧型手機即可拍照和錄影、進行免持通話以及發出語音指令。最新售價799美元的Meta Ray-Ban Display智慧眼鏡配備了鏡片內置顯示屏，並可透過手臂手勢進行控制。