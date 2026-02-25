我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

增AI眼鏡市佔率 Meta盼製造廠降價

編譯林思牧／綜合報導
Meta AI 眼鏡不但聰明，還有愈來愈多的功能，使用起來比手機更方便 (meta.com)
Meta AI 眼鏡不但聰明，還有愈來愈多的功能，使用起來比手機更方便 (meta.com)

AI雷朋（Ray-Ban）與歐克利（Oakley）眼鏡需求激增，引發Meta與合作製造夥伴就定價和策略問題發生爭議，Meta希望降價進一步增加市佔率。

聖荷西信使報報導，知情人士透露，Meta Platforms Inc. 及其合作夥伴 EssilorLuxottica SA 在智慧眼鏡市場佔據先機，但目前因市場需求激增，雙方就定價和策略問題進行商議。

2025 年雙方共售出超過 700 萬副 Ray-Ban 和 Oakley AI 眼鏡，隨著去年下半年新款的推出，銷量增速進一步加快。他們計劃今年進一步擴張，以鞏固其對包括蘋果在內的競爭對手的領先優勢。

知情人士透露，隨著雙方關係的加深，Facebook 母公司 Meta 和 EssilorLuxottica 之間就 Ray-Ban Meta 智慧眼鏡的定價和推廣問題，內部曾多次發生激烈爭論。這些知情人士因討論的是私人對話而要求匿名。其中一位知情人士將這種分歧形容為「拉鋸戰」（push-and-pull），但雙方從未徹底決裂。

知情人士表示，雙方不同的優先考量加劇了這段長達六年多的合作關係中的緊張氣氛，這段合作關係已成為消費科技領域最具戰略意義的合作之一。去年收購了 EssilorLuxottica 股份的 Meta 及其位於巴黎的合作夥伴一直在努力解決分歧。雙方人士均表示，目前的關係仍保持建設性，不會面臨風險。

合作夥伴不同的目標源自於他們不同的背景，一家是科技巨頭，另一家是全球最大的眼鏡製造商。知情人士透露，Meta在全球AI領域展開激烈競爭，希望迅速擴大規模，搶佔智慧眼鏡市場，進而減少對蘋果等科技競爭對手硬體的依賴。他們還補充說，執行長查克柏格一直在遊說對方降價，以促進消費者接受度。

儘管EssilorLuxottica有龐大的生產規模，旗下還擁有LensCrafters和Sunglass Hut等零售連鎖店賦予了它強大的市場影響力，但這家法義合資公司仍然受制於奢侈品市場的經濟規律，低價鏡框可能會損害其利潤率。

對雙方而言機會都可能非常巨大——智慧眼鏡提供越來越多的AI功能，使用戶無需拿出智慧型手機即可拍照和錄影、進行免持通話以及發出語音指令。最新售價799美元的Meta Ray-Ban Display智慧眼鏡配備了鏡片內置顯示屏，並可透過手臂手勢進行控制。

世報陪您半世紀

Meta 智慧眼鏡 AI

上一則

收中國國企海外子公司210萬美元賄賂 洛杉磯律師被判刑逾7年

下一則

李秉信論命八字結合中醫 3月7日開講報名

延伸閱讀

台積電成勝負手 Google與Nvidia的晶片戰攻防拆解

台積電成勝負手 Google與Nvidia的晶片戰攻防拆解
美股隨AI信心逆轉反彈 超微奪Meta大單飆漲8.8% 軟體股擺脫拋售潮

美股隨AI信心逆轉反彈 超微奪Meta大單飆漲8.8% 軟體股擺脫拋售潮
科技4巨頭今年AI投資衝至6500億 進入「更危險階段」

科技4巨頭今年AI投資衝至6500億 進入「更危險階段」
美股早盤／AMD奪單股價揚 台積ADR跟漲 指數漲跌互見

美股早盤／AMD奪單股價揚 台積ADR跟漲 指數漲跌互見
AMD再奪大單 與Meta達1000億美元協議 盤前股價飆

AMD再奪大單 與Meta達1000億美元協議 盤前股價飆
輝達穩住Meta簽大單 多年合約售數百萬顆AI晶片

輝達穩住Meta簽大單 多年合約售數百萬顆AI晶片

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
好市多正收緊著名的寬鬆退貨政策。(本報檔案照)

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

2026-02-22 21:03

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶