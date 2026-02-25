東谷歡慶元宵 亞洲美食飄香

東谷華協創辦人黃樹梧（左五）與主要參與者送上新春祝福。（記者戴啟鉻／攝影）

南加州華人 較多東谷市（Eastvale），以「駿馬迎春・喜慶鬧元宵」為主題，於21日至22日熱鬧舉辦2026年東谷元宵節 馬年嘉年華。活動由東谷華美協會協辦，以傳統舞龍舞獅揭開序幕，鑼鼓齊鳴，吸引眾多市民與遊客共襄盛舉。

嘉年華在羅斯福高中前的大街舉行，街道中央搭建表演舞台，彩燈高掛，遠處雪山映襯，營造出熱鬧而壯麗的節慶景象。東谷華美協會創辦人黃樹梧表示，本次活動舞台節目皆由協會精心籌劃安排，首日以氣勢強大的舞龍表演為馬年嘉年華揭開序幕，現場鼓樂震天，年味十足。協會並設立多個文化攤位，包括花藝展示、書法寫春聯、園藝介紹與元宵猜謎等，讓民眾在互動中感受傳統文化魅力。為迎接新春，華協成員特別製作花藝作品，贈送給出席的民選官員，表達華人社區的誠摯祝福，並祝願東谷市繁榮昌盛。

活動內容豐富多元，舞台上有傳統舞獅、中華武術，以及融合現代元素的舞蹈演出。美食區匯集亞洲各地特色佳餚，從香氣四溢的麵食、手工餃子，到甜蜜應景的節慶點心與清爽可口的珍珠奶茶。市集攤位有手工珠寶、藝術品、編織品及新年紀念商品，民眾無論挑選禮物或收藏紀念，都能在各個攤位發現驚喜。