聖蓋博燈會3月21日登場 熱鬧慶佳節

活動兩日傍晚時，主舞台旁將發放免費甜湯圓與民眾分享（數量有限，先到先得）。圖為此前活動照片。（本報檔案圖）

「2026聖蓋博 市燈會」將於3月21日（周六）、22日（周日）在San Gabriel Mission District熱鬧登場。活動由世界日報與聖蓋博市政府共同主辦，並獲台灣觀光 署洛杉磯辦事處捐贈傳統燈籠共襄盛舉，讓南加 州民眾近距離感受元宵節的獨特魅力，同時促進社區文化多樣性。

在現任聖蓋博市議員吳程遠擔任市長期間，聖蓋博市與台灣觀光單位簽署十年合作計畫，未來每年皆將展出不同主題花燈，為南加社區注入更多東方文化元素，將聖蓋博打造成為南加最閃亮的「燈籠城市」。今年更將引進多組來自台灣的特色花燈，營造璀璨燈海盛景。

除了精美花燈，本次活動也邀請Getty Center到場設置手工藝互動體驗與打卡專區，讓大小朋友都能親身感受手作樂趣。舞台節目同樣精彩不間斷，包含特色舞蹈、樂團演出，以及舞獅與川劇變臉等傳統表演，為燈會增添濃厚節慶氛圍。

現場規劃超過20個美食攤位，羊肉串、珍珠奶茶、鹽酥雞、韓式烤肉、糖葫蘆、棉花糖等各式小吃應有盡有，讓民眾大飽口福。近百家特色攤商齊聚歷史悠久的Mission街區，從伴手禮、創意飾品到傳統年節小物，一次滿足逛街樂趣，並設有親子遊樂嘉年華，適合全家同樂。

主辦單位亦邀請本地商家Dancing Spoons每日傍晚於主舞台限量發放甜湯圓（數量有限、送完為止）。活動首日傍晚更將舉行點燈儀式，在民眾齊聲倒數下點亮整條街區，帶來別具意義的燈會體驗。

「2026聖蓋博市燈會」將於3月21日（周六）上午10時至晚9時、3月22日（周日）上午10時至晚7時封街舉辦，免費入場並提供免費停車。誠摯邀請民眾前來共襄盛舉，在璀璨燈海中共享溫馨與歡樂。

停車地點供參考：

1、San Gabriel Park & Ride－257 South Mission Drive

2、San Gabriel Valley Medical Center－於Broadway與Santa Anita St.的停車場