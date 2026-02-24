電費上漲 太陽能板搭配電池自用 約8年可回本

365太陽能的Ivy王表示，NEM3.0新規影響了裝太陽能的回本週期，但太陽能並沒有失去價值，而是「策略要調整」。（365太陽能提供）

南加 地區電價連年上漲，不少家庭每月收到帳單時都感受到壓力。與此同時，太陽能用戶把多餘電力賣回電力公司的價格普遍變低，讓不少原本觀望的屋主更猶豫：現在裝太陽能，還划算嗎？深耕南加華人社區的365太陽能公司代表Ivy王表示，新規確實改變了計算方式，但太陽能並沒有失去價值，而是「策略要調整」。

Ivy指出，過去白天發的電若用不完，用戶能以較好的價格賣回電力公司，因此回本速度相對較快。如今在NEM3.0（Net Energy Metering）淨計量政策下，電力公司回收白天電力的價格降低，賣電的收益也大幅減少。

「現在的重點是把電留給自己。」她說，當下給太陽能板搭配電池的價值明顯提升，「用戶可以把白天產的電存到電池裡，等晚上用電高峰期再拿出來用，這樣電費 會比較划算。」搭配電池後，一般回本時間在八年左右，但具體要看情況分析。

她也提到，加州 近年停電情況時有發生。對家中有嬰幼兒、長者或需要醫療設備的家庭而言，電池儲能系統在停電時可維持基本用電。Ivy指出，一些用戶可能會擔心電池安全問題，但其實目前市面上合格、合規的儲能電池在安全設計上已相當成熟。

Ivy認為，在目前政策下，每月電費達250美元以上的家庭，較值得認真評估。不過是否適合，還要看生活習慣。例如用電習慣、白天是否在家、是否有電動車需要充電、是否計畫長期自住等。

房屋條件方面，Ivy表示，獨立屋最為理想，尤其是日照充足、遮蔽物較少、屋齡較新的住宅。部分聯排屋（townhouse）在與HOA協調後也可安裝，公司會協助處理相關流程。

至於商業用戶，365太陽能目前主要服務倉庫、小型超市及店家等。Ivy表示，裝太陽能的前提是業者計畫長期經營。若為租戶，則需與業主協商，由雙方共同評估是否合適。

她還提醒，太陽能技術年年更新，「如果一直等待更新的產品，可能永遠都在等。」重點在於安太陽能是否符合當下的用電與財務安排。

目前365太陽能提供兩種安裝太陽能的方式：一種是購電計畫（PPA），系統不屬於屋主，客戶只購買所產生的電力。優點是前期資金壓力較低，電費可立即下降，且公司提供25年免費維護與發電量保障。Ivy指出，這類方案適合工作繁忙、無暇自行追蹤發電狀況的家庭，「裝了之後幾乎不用操心。」

另一種是現金購買，整套系統歸屋主所有。Ivy表示，選擇買斷系統的屋主，在符合條件下可享有30%聯邦稅收抵免。她指出，該方案下，系統屬於屋主資產，約七至八年回本後，後續產生的電力等於自產自用，較適合計畫長期持有房產量家庭。

Ivy還補充，公司目前推出農曆新年優惠，2月底前簽約提供2000美元現金回饋，為全年最大力度。

365太陽能詳情可查詢官網：https://365solar.net