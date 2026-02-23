幫夫打包行李有罪？英婦被關6周

美國移民暨海關執法局（ICE）探員執法過程示意圖。(路透)

PEOPLE雜誌報導，一名英國阿嬤凱倫紐頓（Karen Newton）聲稱，她與丈夫在美國進行公路旅行時被美國移民 暨海關執法局（ICE）拘留，並被關押42天。

現年65歲的凱倫曾是一名小學職員，無犯罪紀錄。根據The Guardian於2月21日發布的報導，她與66歲的丈夫比爾（Bill）在7月開啟了一場橫跨加州、懷俄明州等多個州的「假期」之旅。9月下旬，當他們試圖從蒙大拿州進入加拿大時，加拿大官員因他們所駕駛車輛的入境文件錯誤而拒絕他們入境。

被戴手銬腳鐐睡地板

報導指出，凱倫持有有效簽證 ，但比爾的美國簽證已經過期。凱倫說，這對夫婦當時提議自行負擔回家的機票費，但遭到拒絕，隨後被帶到一處辦公室等待了一整天。

她對自己被扣押感到困惑，質疑道：「比爾是成年人，為什麼我要為他負責？」

這對夫婦被帶上手銬腳鐐送往邊境 巡邏站扣留了三天，期間睡在地板墊上並接受分開偵訊。

凱倫說她被告知，因為她幫助比爾打包行李，違反了旅遊簽證條款，屬於「連帶有罪」。這位阿嬤說：「感覺他們只是想找個藉口扣留我。」

凱倫聲稱，一名探員告訴他們可以透過美國公民暨移民服務局（USCIS）的「返鄉計畫」（Project Homecoming）返回英國。透過該計畫，個人可以「自願自我遣返」，並獲得免費機票和2600美元的「離境獎金」。

面臨最高10年禁止來美

據The Guardian報導，探員當時表示，他們將被禁止入境美國最高10年，並須放棄出庭見法官的權利，但「事情會很快結束」。這對夫婦同意了，隨後卻再次被鎖上鐐銬轉移—這次被送往華盛頓州塔科馬（Tacoma）的西北移民處理中心（NWIPC）。

她形容塔科馬的設施：「雖然它被稱為拘留所，但實際上就是監獄，鎖上的門、隨處可見的守衛、牢房、所有東西都固定在地上，這就是我想像中監獄的樣子。實際上，坐牢可能還好一點，因為如果你在坐牢，你會有刑期，他們會告訴你要待多久。」

她告訴The Guardian，在那裡待了六周的剩餘時間裡，她失去了時間感。最終，她見到了丈夫，並鼓起勇氣打電話給兒子史考特（Scott）。在手機被沒收前，她曾透過簡訊告知兒子他們被扣留。當被問及為何這麼久才打電話，她告訴媒體「那很丟臉」，且「為自己被關起來感到羞愧」。

據報導，英國外交部告訴史考特，當時美國政府停擺導致他的父母無法獲釋，而英國領事館則告訴這對夫婦無法干預。接著在11月6日，在毫無預警的情況下，凱倫的牢門打開了，一名守衛告訴她和丈夫可以離開了。

被沒收行李仍未歸還

他們回到了位於英格蘭赫特福德（Hertfordshire）的家中。但他們在邊境被沒收的行李尚未歸還。

她在回憶塔科馬拘留中心的經歷時說：「人們以為被遣返的只有罪犯，但那裡有很多只是想追求更好生活的人。那真的算犯罪嗎？」