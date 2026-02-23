賀劉美賢冬奧奪金 屋崙老牌店：終身享免費冰淇淋

我的頻道

屋崙訊
加州屋崙的芬頓冰淇淋店提供劉美賢終身享用該店的冰淇淋。 (摘自Fentons Creamery臉書)
劉美賢 (Alysa Liu) 在冬奧會上拿下兩塊金牌，但屋崙一家冰淇淋店卻想用一份更甜蜜的禮物來慶祝她在花式滑冰領域的成就。

舊金山紀事報報導，這位20歲的運動員最近成為自2002年以來首位獲得個人花式滑冰金牌的美國女性。在她完成自由滑表演後不久，屋崙的芬頓冰淇淋店 (Fentons Creamery) 就向她表達了特別的祝賀。

「你持續激勵我們整個社區。多麼了不起的成就，多麼值得屋崙銘記的時刻！」這家歷史悠久的冰淇淋店上周四在Instagram上分享了一張劉美賢的照片，並配文道。 「終身冰淇淋？真的，我們是認真的。」

劉美賢剛完成米蘭冬季奧運比賽，這家擁有132年歷史的冰淇淋店隨後表示，願意為她舉辦一場聖代冰淇淋派對，慶祝她凱旋屋崙。

「當你準備好慶祝的時候，我們非常樂意在芬頓冰淇淋店為你舉辦歡迎派對。聖代冰淇淋已經準備好了！」配文繼續寫道， 「屋崙人支持自己人。」

劉美賢在列治文長大，並在屋崙冰上中心訓練。在冬季奧運期間，她強勢回歸，成為全球矚目的焦點。劉美賢在中學時期就嶄露頭角，13歲時成為美國最年輕的女子花式滑冰冠軍。 16歲時，她因過度疲勞而退休。 2024年重返冰場後，劉玉玲堅持以自己的方式，擁有更大的創作自由。

在冬季奧運期間，她自豪地代表著自己的家鄉灣區，而灣區人民也給予了她熱烈的回應。過去一周，她收到了來自舊金山灣區捷運系統（BART）、AC Transit公車公司、屋崙市長芭芭拉李(Barbara Lee)以及NFL球星出身的演員、屋崙本地人馬林奇（Marshawn Lynch）的祝福。

屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)
屋崙 劉美賢 灣區

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
專家建議不要用刺激性過強的清潔產品。（示意圖取材自unsplash.com@Josue Michel）

癌症醫師分享 家中五種物品別再留

2026-02-20 15:15

