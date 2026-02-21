世華大洛分會送暖 贈長者200多條毛毯

世華大洛杉磯分會於亞凱迪亞社區長者機構舉辦新春送暖活動，會員們在大廳為長者送上節慶祝福與溫暖關懷。（世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會提供）

為關懷社區年長者、傳遞新春祝福，世界華人 工商婦女企管協會大洛杉磯 分會在13日及19日這兩天，分別前往Arcadia Retirement Village及Savant Senior Living，舉辦「新春關懷送暖行動」，捐贈200多條毛毯，並透過陪伴與互動，為長者送上馬年祝福與節慶溫暖。

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會舉辦新春關懷送暖行動，會員姐妹走入長者機構，致贈毛毯並送上馬年祝福，現場氣氛溫馨。（世華大洛分會提供）

這次活動由世華大洛分會會長薛麗華率領分會幹部與會員共同參與，隨行幹部包括監事長徐洸玲、名譽會長劉煥君、名譽會長黃崇飛，以及第一副會長林玫君、第二副會長周珍妮等，並號召十多位會員姐妹共同投入服務行列，合力完成兩場關懷行動。活動當天，會員們除了將保暖毛毯一一送至長者手中，也以歡樂的歌聲炒熱氣氛，齊唱農曆新年應景歌曲，向長者獻上新春祝福。透過溫馨的互動與真誠的問候，讓長者在佳節期間也能感受到象徵活力與希望的馬年氛圍，現場氣氛溫馨感人。

世華大洛杉磯分會會員手持會旗與毛毯，於關懷活動現場向長者表達新春問候，展現團隊凝聚力與公益行動力。（世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會提供）

多位長者對世華大洛分會的到訪表達感謝，表示在節慶期間獲得社區團體的關懷與陪伴，備感溫暖與欣慰。參與活動的會員也表示，能以實際行動回饋社會、關懷長者，是世華大洛分會長期以來持續推動的重要方向。世華大洛分會指出，未來將持續透過各項公益活動深入社區，將溫暖與愛心傳遞至更多需要關懷的族群，為社區注入更多的 正向能量。

世華大洛分會今年1月17日時，還攜手台灣大學高階經營管理碩士（EMBA）校友團體，於富樂頓（Fullerton）紅十字會捐血站舉辦「全球捐血馬拉松—洛杉磯站」公益活動，以實際行動支持社區醫療資源，傳遞關懷與善意。活動由台大 EMBA校友基金會發起，董事長翁素惠號召校友跨國串聯，於世界各地分站接力舉行捐血行動。洛杉磯站於17日展開，吸引世華大洛杉磯分會成員踴躍參與。