我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

世華大洛分會送暖 贈長者200多條毛毯

洛杉磯訊
世華大洛杉磯分會於亞凱迪亞社區長者機構舉辦新春送暖活動，會員們在大廳為長者送上節慶祝福與溫暖關懷。（世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會提供）
世華大洛杉磯分會於亞凱迪亞社區長者機構舉辦新春送暖活動，會員們在大廳為長者送上節慶祝福與溫暖關懷。（世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會提供）

為關懷社區年長者、傳遞新春祝福，世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會在13日及19日這兩天，分別前往Arcadia Retirement Village及Savant Senior Living，舉辦「新春關懷送暖行動」，捐贈200多條毛毯，並透過陪伴與互動，為長者送上馬年祝福與節慶溫暖。

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會舉辦新春關懷送暖行動，會員姐妹走入長者機構，...
世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會舉辦新春關懷送暖行動，會員姐妹走入長者機構，致贈毛毯並送上馬年祝福，現場氣氛溫馨。（世華大洛分會提供）

這次活動由世華大洛分會會長薛麗華率領分會幹部與會員共同參與，隨行幹部包括監事長徐洸玲、名譽會長劉煥君、名譽會長黃崇飛，以及第一副會長林玫君、第二副會長周珍妮等，並號召十多位會員姐妹共同投入服務行列，合力完成兩場關懷行動。活動當天，會員們除了將保暖毛毯一一送至長者手中，也以歡樂的歌聲炒熱氣氛，齊唱農曆新年應景歌曲，向長者獻上新春祝福。透過溫馨的互動與真誠的問候，讓長者在佳節期間也能感受到象徵活力與希望的馬年氛圍，現場氣氛溫馨感人。

世華大洛杉磯分會會員手持會旗與毛毯，於關懷活動現場向長者表達新春問候，展現團隊凝...
世華大洛杉磯分會會員手持會旗與毛毯，於關懷活動現場向長者表達新春問候，展現團隊凝聚力與公益行動力。（世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會提供）

多位長者對世華大洛分會的到訪表達感謝，表示在節慶期間獲得社區團體的關懷與陪伴，備感溫暖與欣慰。參與活動的會員也表示，能以實際行動回饋社會、關懷長者，是世華大洛分會長期以來持續推動的重要方向。世華大洛分會指出，未來將持續透過各項公益活動深入社區，將溫暖與愛心傳遞至更多需要關懷的族群，為社區注入更多的 正向能量。

世華大洛分會今年1月17日時，還攜手台灣大學高階經營管理碩士（EMBA）校友團體，於富樂頓（Fullerton）紅十字會捐血站舉辦「全球捐血馬拉松—洛杉磯站」公益活動，以實際行動支持社區醫療資源，傳遞關懷與善意。活動由台大EMBA校友基金會發起，董事長翁素惠號召校友跨國串聯，於世界各地分站接力舉行捐血行動。洛杉磯站於17日展開，吸引世華大洛杉磯分會成員踴躍參與。

世報陪您半世紀

洛杉磯 台大 華人

上一則

鮑爾溫公園設2.3英里綠道 行人專屬

下一則

人與事／受邀赴京看春晚 陳燦培震撼「武BOT」

延伸閱讀

亞特蘭大重陽會 250人齊聚慶馬年

亞特蘭大重陽會 250人齊聚慶馬年
馬年文創玩梗圈粉 贏在「馬」上對味

馬年文創玩梗圈粉 贏在「馬」上對味
陪伴紐約社區18年 Galaxy Comics漫畫店閉幕

陪伴紐約社區18年 Galaxy Comics漫畫店閉幕
涉非法設定房產留置權 比佛利女商人遭驅逐

涉非法設定房產留置權 比佛利女商人遭驅逐
Roblox線上遊戲涉不當內容 未能保護兒童 洛杉磯縣府提告

Roblox線上遊戲涉不當內容 未能保護兒童 洛杉磯縣府提告
香港經貿辦迎馬年酒會 嘉賓雲集

香港經貿辦迎馬年酒會 嘉賓雲集

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
聯合航空爆重大疏失。(路透)

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

2026-02-13 14:07
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」