華醫涉醫療過失 男子膝蓋手術出錯致截肢 爾灣加大醫院賠1150萬元

爾灣訊
南加男子控告在爾灣加大醫院（UCI Health）接受膝蓋手術時發生重大醫療失誤，最終導致左腿截肢。（取自爾灣加大官網）

南加州一男子提告在爾灣加大醫院（UCI Health）接受膝蓋手術時發生重大醫療失誤，導致左腿截肢。案件近日達成和解，獲判1150萬美元賠償。訴狀指出，主刀醫師Dean Wang在手術過程中誤將一條主要動脈當成靜脈切斷並燒灼止血，構成重大醫療過失。

橙縣紀事報報導，59歲的原告沃爾夫（Wayne Wolff）來自河濱縣派里斯（Perris），是一名電工。他原本前往橙市（Orange）的UCI Health接受門診膝蓋手術，卻因嚴重醫療過失，最終失去左腿。加州大學董事會（UC Board of Regents）同意支付1150萬美元賠償，金額遠高於加州一般醫療疏失非致命案件的法定上限。

根據2025年2月提出訴訟，主刀醫師為該院運動醫學部主任Dean Wang。訴狀指出，手術過程中，Dean Wang誤將一條主要動脈當成靜脈切斷，並進行燒灼止血，構成重大醫療過失。實際被切斷的是膕動脈（popliteal artery），這條動脈負責為左下肢供應主要血流。

手術原定為左膝關節鏡半月板修補及高位脛骨截骨術，預計當天即可出院。然而術後沃爾夫左腿劇痛，且摸不到脈搏，顯示血流嚴重受阻。訴狀指，醫護人員在數日內未察覺異常，也未及時將他轉入加護病房（ICU），而是在不同恢復單位間轉來轉去，延誤搶救時機。

沃爾夫的妻子麗莎是資深急診室護士。她多次要求進行血管超音波檢查，卻未獲院方批准。直到一名血管外科醫師發現真實傷勢時，左腿已因長時間缺血而壞死，只能進行截肢。

訴狀還指出，手術結束後，Dean Wang曾向家屬表示「不小心劃傷一條靜脈」，並低估實際失血情況。更引發爭議的是，在病情惡化期間，Dean Wang離開醫院前往佛州，為醫療器材公司拍攝宣傳影片，將病患交由住院醫師照護，而相關醫師未能及時辨識腿部缺血的嚴重性。

此外，在案件即將開庭之際，原告律師發現院方已刪除手術錄影及內部通訊紀錄。法院文件顯示，相關資料係依醫院例行資料清除程序刪除。此舉成為原告律師提出制裁動議的依據之一。

代表沃爾夫夫婦的律師羅賓森（Jeoffrey Robinson）表示，本案涉及受扶養成年人虐待與重大醫療過失，因此不受加州一般醫療疏失賠償上限限制。

加州大學 爾灣加大 佛州

