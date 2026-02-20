移民局拒延長居留 華婦新春錯愕 律師：最好立刻離境

移民局要求的補件內容非常多，需要提供的材料多達十多項。（王女士提供）

2026年大年初一（17日）本是闔家歡樂，安然享受春節的日子，可移民 局（USCIS）一封拒信，讓南加州居民王女士驚愕失色，她母親劉女士在美的延期居留申請被拒絕，意味著劉女士當下失去在美合法簽證 ，必須即刻出境。而且更讓她驚訝的是，同樣的延期理由，此前幫婆婆申請延期已兩次通過，這次卻被拒。移民律師解讀，劉女士此時已經非法延期逗留美國超過四個月，如果還想再來美國，至少要等兩年以上。

王女士表示，母親劉女士2025年4月6日持B2旅遊/觀光簽證來美。原本逗留期限為半年，至2025年10月5日為止。因王女士與丈夫需要全職工作，無法照看家中兩個年幼孩子，因此幫助劉女士申請留美延期半年，也希望一家人能共度2026年的春節。王女士說，2026年1月12日，收到移民局回覆，要求補件。她說，移民官寫了四頁紙，要求的補件材料至少10種，包括中國大陸的戶口本、資產證明、在美國期間的銀行消費證明，以及行程證明等。

讓王女士頗感驚訝的一點是，她在提供給移民局的補件資料中，包含了母親2026年3月23日的返回中國機票 ，但仍在2月17日收到拒信。她說，「就算有證明很快就走，移民局卻連這點時間（約一個月）都不給。」此外，在最重要的延期原因中，王女士寫的是「免費幫助照顧兩個外孫，」被移民官判定不符合B2簽證延期要求。可王女士表示，兩年前曾兩次用該理由為婆婆辦理延期，當時移民官批准了；而且完全沒有補件情況，看來如今遭遇與當下的大環境有關。

接到拒信後，王女士不得不為劉女士改簽日期較近的機票。她說，一家人的原計畫全部打亂，包括一起過年、過元宵節。王女士說，原本母親幫忙照顧家中小孩，如今要立刻離開，他們夫妻倆還不得不向公司分別請假，以便家中有人能照顧孩子。

南加州移民律師許俊良對該案進行分析，劉女士的申請延期被拒絕，最好立刻離境，否則在美國多待一天就是對她簽證利益的損壞。他說，如果收到拒信後立刻飛回中國，等下次入境時，還可以作為沒有故意非法滯留美國的有利證明。

法律上，延期逗留的申請被拒絕，就意味著劉女士失去在美國合法停留的身分，理論上自其入境半年後就開始計算非法停留時間。如果非法停留超過180天，法律上，當事人三年內不得入境。若超過四個月，則建議離境至少兩年，並且下次再入境大概率會被進一步詢問。