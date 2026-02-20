涉非法設定房產留置權 比佛利女商人遭驅逐

一名比佛利山莊女商人對多位屋主惡意設下留置權，遭警方干預。（示意圖，取自Pexels）

ABC 7電視台報導，一名遭多位屋主指控對其房產設定數百萬美元惡意留置權（Liens）的比佛利山 莊女商人，已被驅逐一棟住宅外。

洛杉磯 縣警局（LASD）對麗塔·奧提茲（Rita Ortiz）執行了驅逐程序，地點位於洛杉磯格倫登大道（Glendon Avenue）的一處住宅，而奧提茲先前也曾對該處房產設定留置權。

現場目擊奧提茲與警方爭辯，聲稱自己並未收到任何驅逐通知。洛杉磯縣警局向ABC 7新聞節目《7 On Your Side》證實，對奧提茲的驅逐行動已於上午9點25分執行完畢。

根據ABC 7記者奧澤貝克（Kevin Ozebek）上周的報導，奧提茲是「奧提茲顧問有限責任公司」（Ortiz Consulting LLC）的登記代理人。

洛杉磯縣登記紀錄與檔案辦公室的資料顯示，自2023年以來，奧提茲已提交了35份工程留置權（Mechanics Liens），這些留置權聲稱的未付服務費用（包括「清潔」及其他服務）總計超過5億美元。

在ABC 7的調查中，四位居住在班奈狄克峽谷（Benedict Canyon）的屋主講述了他們的遭遇。他們均被設定了這類留置權，但一致表示從未與奧提茲簽約進行過任何工作。

至於周三奧提茲被擋在門外的格倫登大道住宅，她曾對該房產先後設定了七份工程留置權。奧提茲在現場與警員發生爭執，但並未立即回應媒體的置評請求。

目前，洛杉磯縣警方表示，已針對其中至少一部分留置權案件展開積極調查。