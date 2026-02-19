我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

掉手機、車廂藏屍 洛杉磯時尚區一場失敗搶案內幕

歐凱秀台灣問題語塞 川普酸她「不知道台灣是什麼」

新稅法上路…聯邦與加州不同步 世界日報理財講座教省稅

記者謝雨珊／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
會計師張青將於2月21日在世界日報舉辦的「2026理財稅務講座」中，深入解析新稅法下家庭與企業的節稅策略。(張青提供)
會計師張青將於2月21日在世界日報舉辦的「2026理財稅務講座」中，深入解析新稅法下家庭與企業的節稅策略。(張青提供)

近期聯邦與加州稅法出現多項重大變動，尤其在折舊規定、扣除額與所得門檻方面差異擴大。會計師張青將於2月21日在世界日報舉辦的「2026理財稅務講座」中，深入解析新稅法下，家庭與企業的節稅策略。他提醒，若未及早規畫，納稅人可能面臨「看得到抵扣好處但用不到」的情況，原本期待的退稅金額恐與實際結果恐有較大落差。

張青指出，聯邦與加州在多項稅務政策上並未同步，最具代表性的就是加州未全面跟進聯邦的加速折舊與獎勵折舊（bonus depreciation）制度。以Section 179為例，聯邦今年對家具等固定資產的折舊抵扣額最高可達250萬美元，但加州上限僅2萬5000美元，且設有所得限制；無論單身或夫妻合併申報，最高抵扣額皆為2萬5000美元，收入超過門檻後還會逐步遞減。

他舉例表示，若企業主今年投入500萬美元購置設備，在聯邦層面可全數列為可扣除支出，大幅降低應稅所得；但在加州申報時，卻可能仍須負擔可觀州稅。加州最高所得稅率達13.3%，年收入超過100萬美元即適用最高稅率；若為受薪族，還可能涉及州傷殘保險稅（State Disability Insurance），整體稅負壓力不可小覷。

張青也提醒，新稅法雖增加不少抵稅優惠，但多數附帶嚴格的收入限制與適用條件。例如小費與加班費相關優惠在聯邦層面有一定門檻，但加州多半未同步採納；部分扣除額在單身與夫妻合併申報之間也有不同規定。若單身收入落在15萬至40萬美元、或夫妻收入在30萬至55萬美元之間，相關抵扣可能逐步被取消。

此外，汽車貸款利息扣除同樣設有限制，必須透過合格貸款機構購買新車，向家人借款不適用；每份報稅表最高扣除上限為1萬美元，且不得同時為兩部車申報。

在高齡族群方面，若年收入超過7萬5000美元（單身）或15萬美元（夫妻），部分額外6000美元的優惠將逐步取消。至於州與地方稅（SALT）扣除，聯邦設有上限規範，但加州規定不同，納稅人必須分別計算，避免誤判。

談及企業規畫，張青指出，LLC架構雖具彈性，但仍須評估商業虧損限制及所得門檻影響。即使聯邦允許100%獎勵折舊，若因各項限制導致無法實際抵減，節稅效果仍可能大打折扣。

張青表示，上述種種差異與限制，都是今年報稅規畫的關鍵重點。他將在講座中進一步說明實際操作步驟與案例分析，協助民眾在新稅法架構下，真正把扣除與優惠轉化為實際節稅成果。

世報陪您半世紀

加州 貸款 報稅

上一則

不同資產有不同課稅方式…21日世報理財講座 專家教延稅抵稅

下一則

南加帥警抱狗照爆紅 數日吸讚逾20萬 女粉喊想當狗

延伸閱讀

申報州稅注意…這9州稅率降 這5州不甩聯邦規定

申報州稅注意…這9州稅率降 這5州不甩聯邦規定
加州太浩湖毀滅性雪崩 10人恐被埋…今日5件事

加州太浩湖毀滅性雪崩 10人恐被埋…今日5件事
聯邦指伊州濫發卡車駕照 威脅凍結逾億補助

聯邦指伊州濫發卡車駕照 威脅凍結逾億補助
加州太浩湖以北雪崩 16人遭波及 最多10人恐遭掩埋

加州太浩湖以北雪崩 16人遭波及 最多10人恐遭掩埋
聯邦再撥7700萬 門戶隧道仍未復工

聯邦再撥7700萬 門戶隧道仍未復工
加州高鐵局執行長涉家暴被捕 訊後未遭扣罪名

加州高鐵局執行長涉家暴被捕 訊後未遭扣罪名

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
爾灣市一間超市近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2名員工在接觸後出現頭暈症狀送醫檢查。圖為示意圖。(取材自Pexels╱Jonathan Borba攝影）

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

2026-02-12 18:11
聯合航空爆重大疏失。(路透)

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

2026-02-13 14:07

超人氣

更多 >
火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境