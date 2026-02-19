新稅法上路…聯邦與加州不同步 世界日報理財講座教省稅

會計師張青將於2月21日在世界日報舉辦的「2026理財稅務講座」中，深入解析新稅法下家庭與企業的節稅策略。(張青提供)

近期聯邦與加州 稅法出現多項重大變動，尤其在折舊規定、扣除額與所得門檻方面差異擴大。會計師張青將於2月21日在世界日報舉辦的「2026理財稅務講座」中，深入解析新稅法下，家庭與企業的節稅策略。他提醒，若未及早規畫，納稅人可能面臨「看得到抵扣好處但用不到」的情況，原本期待的退稅金額恐與實際結果恐有較大落差。

張青指出，聯邦與加州在多項稅務政策上並未同步，最具代表性的就是加州未全面跟進聯邦的加速折舊與獎勵折舊（bonus depreciation）制度。以Section 179為例，聯邦今年對家具等固定資產的折舊抵扣額最高可達250萬美元，但加州上限僅2萬5000美元，且設有所得限制；無論單身或夫妻合併申報，最高抵扣額皆為2萬5000美元，收入超過門檻後還會逐步遞減。

他舉例表示，若企業主今年投入500萬美元購置設備，在聯邦層面可全數列為可扣除支出，大幅降低應稅所得；但在加州申報時，卻可能仍須負擔可觀州稅。加州最高所得稅率達13.3%，年收入超過100萬美元即適用最高稅率；若為受薪族，還可能涉及州傷殘保險稅（State Disability Insurance），整體稅負壓力不可小覷。

張青也提醒，新稅法雖增加不少抵稅優惠，但多數附帶嚴格的收入限制與適用條件。例如小費與加班費相關優惠在聯邦層面有一定門檻，但加州多半未同步採納；部分扣除額在單身與夫妻合併申報之間也有不同規定。若單身收入落在15萬至40萬美元、或夫妻收入在30萬至55萬美元之間，相關抵扣可能逐步被取消。

此外，汽車貸款 利息扣除同樣設有限制，必須透過合格貸款機構購買新車，向家人借款不適用；每份報稅 表最高扣除上限為1萬美元，且不得同時為兩部車申報。

在高齡族群方面，若年收入超過7萬5000美元（單身）或15萬美元（夫妻），部分額外6000美元的優惠將逐步取消。至於州與地方稅（SALT）扣除，聯邦設有上限規範，但加州規定不同，納稅人必須分別計算，避免誤判。

談及企業規畫，張青指出，LLC架構雖具彈性，但仍須評估商業虧損限制及所得門檻影響。即使聯邦允許100%獎勵折舊，若因各項限制導致無法實際抵減，節稅效果仍可能大打折扣。

張青表示，上述種種差異與限制，都是今年報稅規畫的關鍵重點。他將在講座中進一步說明實際操作步驟與案例分析，協助民眾在新稅法架構下，真正把扣除與優惠轉化為實際節稅成果。