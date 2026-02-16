適逢情人節…僑界慶「客家天穿日」同享傳統美食傳承文化
由美國加州客家會主辦、南加州台灣客家會協辦的「客家人敬天惜地的文化智慧」天穿日慶祝活動，14日在洛杉磯僑教中心舉行。適逢西洋情人節，近200僑胞齊聚一堂，透過文化講座、紅龜粄製作體驗及客家美食品嚐，感受客家傳統節慶的溫度與深厚意義。
活動由僑務委員江瑞瀛主講天穿日的文化故事，闡述客家人敬天惜物、珍惜資源的生活智慧。美國加州客家會會長羅䕃葉表示，客家會致力傳承客家精神，讓更多人認識客家文化。南加州台灣客家會會長胡永全則以幽默風趣的方式，分享身為客家人的成長經歷，並帶領20人的合唱團參與演出，展現客家傳統歌謠之美。
監事長黃永鉅全程以客家話致詞，他指出，客家文化不僅是語言的傳承，更是一種生活態度與價值觀的延續。駐洛杉磯台北經文處副處長陳令欣表示，客家人在艱困環境中站穩腳步、團結互助的精神令人敬佩。她引用天穿日的文化內涵，呼籲大家珍惜守護天地資源，也守護彼此的文化傳統。洛僑中心主任鍾佩珍則強調，天穿日反映客家人敬天惜地的理念，與現代環保觀念不謀而合，值得向下一代傳承。
聖蓋博市議員吳程遠回憶在台灣求學時期與客家同學的相處經驗，盛讚客家女性的勤勞持家與客家男性的責任感。市議員丁言愉則從語言文化保存角度，肯定客家話作為中原文化精髓的重要性，鼓勵族群間相互尊重與文化傳承。
活動準備紅龜粄、鹹湯圓等客家傳統美食，象徵平安與福氣。江瑞瀛解釋，天穿日傳說源於女媧補天的故事，客家人在這一天休耕不作，讓天地休養生息，體現對自然的敬畏與感恩。
多位僑務榮譽職及社團領袖共襄盛舉，包括世華南加州分會、海華基金會等，南加瓦斯公司代表Amy Wu也到場贊助活動，並向僑胞介紹節能改善計畫。羅䕃葉表示，選在情人節舉辦天穿日活動別具意義，讓參與者在愛與祝福的日子裡，共同分享紅龜粄的好運與甜蜜，也為即將到來的馬年新春增添喜氣。