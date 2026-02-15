會計師汪光中 出任洛縣估值上訴委員

北美華人會計師協會會長汪光中獲任命為洛杉磯縣估值上訴委員會委員，補足前任剩餘任期並續任三年，負責裁決不動產估值申訴案件。（記者邵敏╱攝影）

北美華人 會計師協會會長汪光中，近日獲任命為洛杉磯 縣估值上訴委員會委員，負責審理並裁決不動產估值爭議案件。他9日宣誓就職。由於原委員提前離任，汪光中此次接任會補足其剩餘任期，並將續任下一個三年完整任期。對於獲任命並接續完整任期，汪光中表示深感榮幸，未來將秉持專業與公正精神，審慎處理每一宗案件，為社區提供公平透明的服務。

洛杉磯縣估值上訴委員會（Assessment Appeals Board, AAB）隸屬於洛杉磯縣政府體系，負責受理並裁決不動產所有人對不動產或商業動產課稅估值結果不服所提出的上訴案件。當屋主認為估值過高時，須先向估值官辦公室申訴，雙方進行審查與協商；若仍無法達成共識，可提交委員會進行聽證與裁決。由於估值結果攸關屋主繳納房產稅（property tax）的數額，影響廣泛深受民眾關注。

汪光中表示，屋主提出申訴時，需提供佐證材料，例如鄰近類似房產成交價格數據，或專業估價報告，供估值官辦公室審核。如初審後仍維持原估值，或雙方未達共識，則進入上訴程序，由委員會做出最終裁定。

他指出，委員會成員由各選區縣政委員提名產生，目前全縣分為五個選區，各區推薦具會計、法律、不動產或估價等專業背景人士擔任委員。汪光中此次由第五選區縣政委員蘇麗絲 (Hilda Solis)提名並獲通過。