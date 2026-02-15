我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

會計師汪光中 出任洛縣估值上訴委員

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
北美華人會計師協會會長汪光中獲任命為洛杉磯縣估值上訴委員會委員，補足前任剩餘任期並續任三年，負責裁決不動產估值申訴案件。（記者邵敏╱攝影）
北美華人會計師協會會長汪光中獲任命為洛杉磯縣估值上訴委員會委員，補足前任剩餘任期並續任三年，負責裁決不動產估值申訴案件。（記者邵敏╱攝影）

北美華人會計師協會會長汪光中，近日獲任命為洛杉磯縣估值上訴委員會委員，負責審理並裁決不動產估值爭議案件。他9日宣誓就職。由於原委員提前離任，汪光中此次接任會補足其剩餘任期，並將續任下一個三年完整任期。對於獲任命並接續完整任期，汪光中表示深感榮幸，未來將秉持專業與公正精神，審慎處理每一宗案件，為社區提供公平透明的服務。

洛杉磯縣估值上訴委員會（Assessment Appeals Board, AAB）隸屬於洛杉磯縣政府體系，負責受理並裁決不動產所有人對不動產或商業動產課稅估值結果不服所提出的上訴案件。當屋主認為估值過高時，須先向估值官辦公室申訴，雙方進行審查與協商；若仍無法達成共識，可提交委員會進行聽證與裁決。由於估值結果攸關屋主繳納房產稅（property tax）的數額，影響廣泛深受民眾關注。 

汪光中表示，屋主提出申訴時，需提供佐證材料，例如鄰近類似房產成交價格數據，或專業估價報告，供估值官辦公室審核。如初審後仍維持原估值，或雙方未達共識，則進入上訴程序，由委員會做出最終裁定。

他指出，委員會成員由各選區縣政委員提名產生，目前全縣分為五個選區，各區推薦具會計、法律、不動產或估價等專業背景人士擔任委員。汪光中此次由第五選區縣政委員蘇麗絲(Hilda Solis)提名並獲通過。

汪光中表示，洛杉磯縣幅員遼闊，案件遍布各地，將依據標的物所在地向委員分派案件，必要時亦可能實地勘查。他分析，近期住宅市場價格相對穩定，住宅類不動產要成功調降估值的難度較高；相較之下，商業地產與倉儲物業受經濟環境與空置率影響較大，若租戶流失或租約未續，較可能成為估值調整的依據。他強調，估值一旦調整，將直接影響地產稅負，因此委員須嚴守職業道德與利益迴避原則，避免與申訴人產生不當利益關係。他說：「裁決一經確認並簽署，即為最終結果。」

北美華人會計師協會會長汪光中獲任命為洛杉磯縣估值上訴委員會委員，補足前任剩餘任期...
北美華人會計師協會會長汪光中獲任命為洛杉磯縣估值上訴委員會委員，補足前任剩餘任期並續任三年，負責裁決不動產估值申訴案件。（記者張庭瑜╱攝影）

世報陪您半世紀

洛杉磯 蘇麗絲 華人

上一則

加州法廊／化解疲勞駕駛 善用公路休息區

下一則

華女侵吞850萬公款購名車、豪宅 判囚5年3月

延伸閱讀

「最貪女檢」索賄2300萬判12年 第6次申請假釋遭駁回

「最貪女檢」索賄2300萬判12年 第6次申請假釋遭駁回
「打破政治魔咒」台南議長賄選案 邱莉莉等人二審仍無罪

「打破政治魔咒」台南議長賄選案 邱莉莉等人二審仍無罪
加州政府補助加強掃蕩零售竊盜 2年逮2.9萬人 追回贓物達2.26億元

加州政府補助加強掃蕩零售竊盜 2年逮2.9萬人 追回贓物達2.26億元
冬奧／頭盔悼戰亡運動員遭禁賽 烏克蘭選手上訴失敗

冬奧／頭盔悼戰亡運動員遭禁賽 烏克蘭選手上訴失敗
麻州博士國際生去年被捕 律師：移民法院阻止驅逐遣返

麻州博士國際生去年被捕 律師：移民法院阻止驅逐遣返
移民新規 身背驅逐令 要上訴更難

移民新規 身背驅逐令 要上訴更難

熱門新聞

華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

2026-02-09 16:16
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06
加州、華盛頓州富人正湧入拉斯維加斯亨德森。(谷歌地圖)

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

2026-02-10 21:59
加州一項擬議讓60歲以上自住房屋主免繳房產稅提案，已獲州務卿核准進入連署階段，最快可於今年11月交付選民公投。（路透）

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

2026-02-10 14:00
爾灣市一間超市近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2名員工在接觸後出現頭暈症狀送醫檢查。圖為示意圖。(取材自Pexels╱Jonathan Borba攝影）

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

2026-02-12 18:11

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了