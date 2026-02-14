世華南加州分會金冠獎出爐 28日頒獎暨會長交接

南加州分會會長孟心韻（站立者）於記者會中致詞，介紹本屆金冠獎評選機制與籌備過程。（記者張庭瑜／攝影）

世界華人 工商婦女企管協會南加州 分會13日公布2026年第九屆金冠獎得主名單，並宣布將於28日舉行「第九屆金冠獎頒獎典禮暨南加 州分會35周年慶與第27、28屆會長交接晚宴」。本屆評選自1月展開，經初選、複選與決選，最終選出五位來自企業、教育及公益領域的女性專業人士。

本屆評選作業，由15位籌備委員與七位評審委員共同參與，並實地走訪候選單位進行訪查與審核，依專業背景與客觀標準綜合評量，從多位優秀候選人中遴選出五位得主。

分別是李敏妮（Theresa Lee），任職TRK Customs Service Inc.；潘子瑜（Teresa Dreyfuss），任職Rio Hondo Community College；黃群雁（Chun Yen Chen），任職Asian Pacific Community Fund；孫美華（Linda Sun），任職Sun Accountancy Corp；黃瑞雅（Peggy Huang），任職Civic Impact Advisors。

主辦單位表示，五位得主橫跨多元專業領域，展現華人婦女在主流社會的領導與影響力。南加州分會會長孟心韻表示，本屆評審陣容涵蓋市政、教育、企業及法律等專業背景人士，加上約15位歷屆得主組成籌備委員會，透過推薦與層層審查，確保評選過程公正嚴謹。

世華總會第一副會長陳玲華指出，本屆報名與推薦人數近20，候選人中包括40多歲的女性專業人士。她表示，部分企業主行事低調，往往需主辦單位主動鼓勵參與，設立金冠獎的目的，在於讓更多具專業實力與社區貢獻的女性獲得肯定。金冠獎也未設會員身分限制，多數得主在參選前並非南加州分會會員，惟依規定，獲獎者將加入分會，持續透過組織平台參與社區服務與公益事務。