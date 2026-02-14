跨越半世紀…台灣校園民歌將來洛城開唱

我的頻道

記者張宏╱蒙特利公園市報導
「校園民歌50年，飄洋過海來團圓」紀念演唱會將於4月7日至9日在洛杉磯Orpheum Theatre舉行，為旅美華人帶來跨越半世紀的音樂重聚。（主辦方提供）
「校園民歌50年，飄洋過海來團圓」紀念演唱會將於4月7日至9日在洛杉磯Orpheum Theatre舉行，為旅美華人帶來跨越半世紀的音樂重聚。（主辦方提供）

跨越半個世紀的台灣校園民歌，11名民歌領軍人物將為南加民眾帶來三個小時的時代經典。「校園民歌50年，飄洋過海來團圓」紀念演唱會將於4月7日至9日在洛杉磯Orpheum Theatre舉行，為旅美華人帶來跨越半世紀的音樂重聚。

在9日舉辦的記者會上主辦方戴錡表示，舉辦這場演唱會緣起台灣音樂人協會找到他詢問是否能到美國演出，在美國做演出一切都要自己來，但台灣民歌時代的歌手們都在老去，這次或許是最後一次大集結，因此他有使命感一定要促成這次演出。自1975年校園民歌運動興起以來，吳楚楚、羅大佑、齊豫、侯德健、鄭怡、潘越雲等音樂人為華語流行音樂建立全新的美學高度。這些作品不僅影響一個世代的音樂風格，更形塑華人世界對青春、理想與人文關懷的共同理解。尤其對許多旅居海外華人而言，這些歌曲早已成為文化認同與情感記憶的重要坐標。

他說，去年11月台灣校園民歌50周年演唱會在台北舉行，74名歌手完整呈現122首經典作品，吸引4萬名觀眾共襄盛舉，演出期間播放視頻顯示有45名民歌時代的歌手編曲作詞人等已離世，演出後半個月民歌之父楊弦也辭世。這次他要把1980年代起的核心人物全部帶到美國來。這場演出歌手有吳楚楚、侯德健、鄭怡、潘越雲、趙詠華、胡德夫、周治平、葉佳修等，陣容強大。演出場地位於洛杉磯市中心，為解決大家交通問題，主辦方會在聖蓋博谷和橙縣等地安排數十輛大巴接送觀眾到場，三天不過6000多座位，這樣承載半世代記憶、具有指標性意義的音樂重聚錯過可能就要再等50年。

女星張俐敏也出席記者會，她表示，音樂承載著時代記憶和人們的生活，這次能邀請到如此壯觀的民歌陣容實在難得，這是對一代人自身時代的集體回望，在洛杉磯能有這樣的民歌盛事不容錯過。她屆時一定帶著親朋來觀看演出。

中國大陸僑團代表加州企業家聯盟主席陳慧碧、美國飛虎隊傳播協會主席虞清和美國南加華人經貿文化協會會長黃冬平對演出大力支持，她們均表示，台灣民謠影響中國大陸民謠的發展，這些歌曲帶給她們的童年和青春很多美好回憶，如今有機會現場聆聽經典實在機會難得，她們鼓勵新移民也來捧場。

演出時間是4月7日、8日和9日，每晚三小時在Orpheum Theatre（842 S Broadway, Los Angeles, CA 90014）舉行。

從左至右依次是張元高、張光海、張俐敏、戴錡、陳慧碧、虞清和黃冬平、胡安瑩。（記者張宏╱攝影）
「校園民歌50年，飄洋過海來團圓」紀念演唱會將於4月7日至9日在洛杉磯Orpheum Theatre舉行，9日舉辦記者會。（記者張宏／攝影）

