天普警分局表揚去年傑出警務人員

記者張庭瑜／洛杉磯報導
洛縣警局天普分局局長梅薩回顧2025年山火與多起重大事件期間，感謝警員堅守崗位的辛勞與奉獻。（記者張庭瑜/攝影）
洛縣警局天普分局局長梅薩回顧2025年山火與多起重大事件期間，感謝警員堅守崗位的辛勞與奉獻。（記者張庭瑜/攝影）

在社區領袖、民選官員與警界代表共同見證下，洛杉磯縣警局天普市分局與天普分局外展基金會11日舉行第二屆年度晚宴，表揚2025年表現卓越的警務人員，並感謝長期支持治安工作的社區夥伴。主辦單位表示，透過公開肯定基層警員的付出與凝聚社區力量，期盼進一步深化警民合作，共同守護地方安全。

天普分局局長梅薩（Jorge Mesa) 指出，2025年對警局與社區而言，是極具挑戰的一年。年初伊頓（Eaton Fire）與寶馬山野火（Palisades Fire）重創多個社區，警員連續數周不分晝夜投入救援與維安行動，部分人員數周無休，展現高度專業與使命感。夏季又因多起社會動盪事件，需進行大規模警力部署與長時間值勤，對人力與體力均是一大考驗。

梅薩表示，當晚獲獎者代表的不僅是榮譽頭銜，更象徵長時間辛勤付出、個人犧牲與對社區的堅定承諾。他強調，無論是第一線執勤警員、培訓新進人員的訓練官、負責接聽緊急電話的調度員，或維持後勤運作順暢的技術與行政人員，皆在不同崗位扮演關鍵角色，共同維護社區安全。

當晚頒發獎項包括：年度警員法維拉（Carlos Favela）、年度訓練官楊凱文（Kevin Yeung，音譯）、年度警探湯姆（Brandon Tom）、年度監管助理薩拉查（Anthony Salazar）、年度調度員阿烏馬達（Gabriella Ahumada）、年度秘書金娜塔莉（Natalie Khin），以及年度執法技術員亞歷佩雷拉（Alejandro Pereyra）。主辦單位同時表揚贊助單位對警局參與2026年貝克（Baker）至拉斯維加斯接力賽的支持。

基金會會長劉雅薇表示，基金會成立於2024年底，去年為首個完整運作年度，今年邁入第二屆年會。基金會成立為協助洛縣警局天普分局推動公益與社區關懷活動，並促進警民之間的交流與合作。她指出，2026年世界盃足球賽及2028年洛杉磯奧運將陸續登場，屆時地方警力勢必支援洛杉磯縣整體治安維護工作，期盼社區各界持續團結合作，共同打造更安全宜居環境。

出席晚宴的來賓包括洛縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）洛杉磯縣警局東區指揮官莫里安（Elier Morejon）、南艾爾蒙地市、天普市、羅斯密市等周邊城市市長與市議員。多企業代表與社區人士亦到場支持。

基金會會長劉雅薇晚宴中致詞，感謝社區各界支持，並期盼持續深化警民合作。（記者張庭...
基金會會長劉雅薇晚宴中致詞，感謝社區各界支持，並期盼持續深化警民合作。（記者張庭瑜/攝影）
洛縣警局天普分局外展基金會與天普分局警員於第二屆年度晚宴中同場出席，展現警民合作...
洛縣警局天普分局外展基金會與天普分局警員於第二屆年度晚宴中同場出席，展現警民合作與社區支持力量。（記者張庭瑜/攝影）
年度獲獎人員與警局主管在活動中。當晚頒發年度副警長、年度訓練官、年度偵查佐等多項...
年度獲獎人員與警局主管在活動中。當晚頒發年度副警長、年度訓練官、年度偵查佐等多項獎項，表揚表現傑出的警務人員。（記者張庭瑜/攝影）
年度晚宴現場冠蓋雲集，多地民選官員與社區人士出席共襄盛舉。（記者張庭瑜/攝影）
年度晚宴現場冠蓋雲集，多地民選官員與社區人士出席共襄盛舉。（記者張庭瑜/攝影）

