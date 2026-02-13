天普警分局表揚去年傑出警務人員

洛縣警局天普分局局長梅薩回顧2025年山火與多起重大事件期間，感謝警員堅守崗位的辛勞與奉獻。（記者張庭瑜/攝影）

在社區領袖、民選官員與警界代表共同見證下，洛杉磯縣警局天普 市分局與天普分局外展基金會11日舉行第二屆年度晚宴，表揚2025年表現卓越的警務人員，並感謝長期支持治安工作的社區夥伴。主辦單位表示，透過公開肯定基層警員的付出與凝聚社區力量，期盼進一步深化警民合作，共同守護地方安全。

天普分局局長梅薩（Jorge Mesa) 指出，2025年對警局與社區而言，是極具挑戰的一年。年初伊頓（Eaton Fire）與寶馬山野火（Palisades Fire）重創多個社區，警員連續數周不分晝夜投入救援與維安行動，部分人員數周無休，展現高度專業與使命感。夏季又因多起社會動盪事件，需進行大規模警力部署與長時間值勤，對人力與體力均是一大考驗。

梅薩表示，當晚獲獎者代表的不僅是榮譽頭銜，更象徵長時間辛勤付出、個人犧牲與對社區的堅定承諾。他強調，無論是第一線執勤警員、培訓新進人員的訓練官、負責接聽緊急電話的調度員，或維持後勤運作順暢的技術與行政人員，皆在不同崗位扮演關鍵角色，共同維護社區安全。

當晚頒發獎項包括：年度警員法維拉（Carlos Favela）、年度訓練官楊凱文（Kevin Yeung，音譯）、年度警探湯姆（Brandon Tom）、年度監管助理薩拉查（Anthony Salazar）、年度調度員阿烏馬達（Gabriella Ahumada）、年度秘書金娜塔莉（Natalie Khin），以及年度執法技術員亞歷佩雷拉（Alejandro Pereyra）。主辦單位同時表揚贊助單位對警局參與2026年貝克（Baker）至拉斯維加斯接力賽的支持。

基金會會長劉雅薇表示，基金會成立於2024年底，去年為首個完整運作年度，今年邁入第二屆年會。基金會成立為協助洛縣 警局天普分局推動公益與社區關懷活動，並促進警民之間的交流與合作。她指出，2026年世界盃足球賽及2028年洛杉磯奧運 將陸續登場，屆時地方警力勢必支援洛杉磯縣整體治安維護工作，期盼社區各界持續團結合作，共同打造更安全宜居環境。