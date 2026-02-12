誰是新一代洛杉磯華埠小姐？第63屆選美結果揭曉

我的頻道

記者劉子為／洛杉磯報導
第63屆洛杉磯華埠小姐皇后由5號葉美恒獲得。（洛杉磯中華總商會提供）
第63屆洛杉磯華埠小姐皇后由5號葉美恒獲得。（洛杉磯中華總商會提供）

洛杉磯中華總商會主辦的第63屆洛杉磯華埠小姐總決賽，8日晚於洛杉磯市圓滿結束，新一屆華埠小姐加冕名單正式出爐，其中葉美恒（Victoria Yip）當選華埠小姐皇后。活動吸引逾500政商僑界人士與社區代表出席。

本屆洛杉磯華埠小姐皇后由5號葉美恒獲得。主辦單位指出，葉美恒在比賽中展現穩健台風與良好表達能力，並展現對社區服務的投入，獲評審肯定。

其餘得獎名單如下：第一公主為11號黎涵姿（Ashley Lai），第二公主為12號冼美珊（Michelle Sheen），第三公主為4號李雨欣（Maggie Ly），第四公主為7號康靜涵（Jinghan Kang），友誼小姐則由1號張郁庭（Michelle Chang）獲得。

洛杉磯華埠小姐選舉自1963年創辦以來，至今已邁入第63屆。主辦單位指出，賽事除選拔代表華埠形象的佳麗外，也著重培養年輕華裔女性的公共表達能力與社區參與經驗。本屆所有獲獎佳麗均獲頒獎學金，以支持其學業發展。

洛杉磯中華總商會主席兼會長莊佩源表示，商會成立於1898年，至今已有127年歷史，是洛杉磯歷史最悠久的商會之一。他指出，華埠小姐選舉多年來見證華人社區的發展，也展現社區對培育年輕世代的重視。莊佩源並感謝評審委員、董事會成員、贊助單位及義工團隊的投入，促使本屆總決賽順利完成。

洛杉磯中華總商會副會長兼選美大賽主席Christina Wu表示，參賽者在賽前接受包括公共演講、舞台表現與社區服務等相關訓練，期盼透過比賽過程，協助年輕女性累積經驗。

本屆大賽期間，所有參賽者皆接受系統化的領導力培訓，內容涵蓋公共演講、舞台表現、團隊合作與社區服務。新科華埠小姐團隊未來將代表洛杉磯中華總商會，出席南加州各類社區、文化及慈善公益活動，肩負文化大使與社區領袖角色。

新科華埠小姐團隊未來將代表洛杉磯中華總商會，出席南加州各類社區、文化及慈善公益活...
新科華埠小姐團隊未來將代表洛杉磯中華總商會，出席南加州各類社區、文化及慈善公益活動，肩負文化大使與社區領袖角色。（洛杉磯中華總商會提供）

