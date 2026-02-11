環球之星 華人春晚 多族裔服飾走秀令人驚艷

活動以世界各個民族服飾為主題，展示中外文化藝術交融創新，吸引不同膚色種族的表演者參與，共同慶祝春節。 （記者張宏／攝影）

環球之星美國華人 春晚日前在羅斯密高中劇院舉行，和普通春晚不同的是，活動以世界各民族服飾為主題，展示中外文化藝術交融創新，吸引不同族裔的表演者參與，共同慶祝春節 。

主辦方環球之星美國華人春晚組委會主席張莉安表示，春晚從籌備到舞台呈現歷時數月，節目涵蓋國際化走秀、中外不同類型舞蹈、聲樂、器樂、朗誦、武術等多元內容。他們已舉辦多年，每年活動都離不開各演出單位、志願者和合作機構支持。未來春晚將持續深耕海外文化舞台，打造更具國際影響力的華人文化品牌，為中美文化藝術交流作出積極貢獻。

于點編導的創意舞蹈「時空穿越」，從古代美人變裝秀到時尚空姐超模，再到AI 機器人的科技感十足，成為最受矚目的焦點。國風華服展是由不同膚色的多族裔友人身著滿族服飾，而韓國傳統服飾展則呈現韓國特有的服飾設計、配色及宗教文化。

國色天香聯合會的青花瓷服飾走秀令人耳目一新，最具中國特色。拉丁風情舞蹈「愛與火焰」由兩名技藝高超的外教老師領舞，托舉等技巧動作贏得掌聲陣陣。少林功夫展現東方武術文化的博大精深。澤美古箏樂團的少兒、成人及男團演奏充分體現東方雅韻之美。星工場選送的架子鼓、流行舞節目，充滿時尚與活力。朗誦節目則帶著濃濃親情。