我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

環球之星 華人春晚 多族裔服飾走秀令人驚艷

記者張宏／羅斯密報導
活動以世界各個民族服飾為主題，展示中外文化藝術交融創新，吸引不同膚色種族的表演者參與，共同慶祝春節。 （記者張宏／攝影）
活動以世界各個民族服飾為主題，展示中外文化藝術交融創新，吸引不同膚色種族的表演者參與，共同慶祝春節。 （記者張宏／攝影）

環球之星美國華人春晚日前在羅斯密高中劇院舉行，和普通春晚不同的是，活動以世界各民族服飾為主題，展示中外文化藝術交融創新，吸引不同族裔的表演者參與，共同慶祝春節

主辦方環球之星美國華人春晚組委會主席張莉安表示，春晚從籌備到舞台呈現歷時數月，節目涵蓋國際化走秀、中外不同類型舞蹈、聲樂、器樂、朗誦、武術等多元內容。他們已舉辦多年，每年活動都離不開各演出單位、志願者和合作機構支持。未來春晚將持續深耕海外文化舞台，打造更具國際影響力的華人文化品牌，為中美文化藝術交流作出積極貢獻。

于點編導的創意舞蹈「時空穿越」，從古代美人變裝秀到時尚空姐超模，再到AI機器人的科技感十足，成為最受矚目的焦點。國風華服展是由不同膚色的多族裔友人身著滿族服飾，而韓國傳統服飾展則呈現韓國特有的服飾設計、配色及宗教文化。

國色天香聯合會的青花瓷服飾走秀令人耳目一新，最具中國特色。拉丁風情舞蹈「愛與火焰」由兩名技藝高超的外教老師領舞，托舉等技巧動作贏得掌聲陣陣。少林功夫展現東方武術文化的博大精深。澤美古箏樂團的少兒、成人及男團演奏充分體現東方雅韻之美。星工場選送的架子鼓、流行舞節目，充滿時尚與活力。朗誦節目則帶著濃濃親情。

現場多族裔服裝融合令人眼花繚亂，一名華人觀眾表示，這是今年看到最大開眼界的春晚，既有未來科技感又有眾多東西方藝術節目交融，服裝華麗多變，令人大飽眼福。

國風華服展是由不同膚色的多族裔友人身著滿族服飾。（主辦方提供）
國風華服展是由不同膚色的多族裔友人身著滿族服飾。（主辦方提供）
環球之星美國華人春晚日前在羅斯密劇院舉行。（主辦方提供）
環球之星美國華人春晚日前在羅斯密劇院舉行。（主辦方提供）
聯邦眾議員趙美心（右二）為活動組委會主席張莉安（右一）等頒發賀狀。（主辦方提供）
聯邦眾議員趙美心（右二）為活動組委會主席張莉安（右一）等頒發賀狀。（主辦方提供）

華人 春節 AI

上一則

安大略迎馬年 特製首日封郵票

下一則

逃避稅收和政治環境 加州富人紛遷往內華達亨德森市

延伸閱讀

和梁詠琪等10人大合唱… 周慧敏首登央視春晚 網笑：不怕走音了

和梁詠琪等10人大合唱… 周慧敏首登央視春晚 網笑：不怕走音了
馬凡舒連5年握春晚主持棒 網讚「跨界轉型成功樣本」

馬凡舒連5年握春晚主持棒 網讚「跨界轉型成功樣本」
美國福建總商會春晚 200人同歡

美國福建總商會春晚 200人同歡
連續5年主持央視春晚…體育主持馬凡舒的華麗轉身 引發熱議

連續5年主持央視春晚…體育主持馬凡舒的華麗轉身 引發熱議
王一博春晚彩排轟動全網 「像孫悟空出山」

王一博春晚彩排轟動全網 「像孫悟空出山」
央視馬年春晚第3次聯排 劉濤、李現、蘇有朋都來了

央視馬年春晚第3次聯排 劉濤、李現、蘇有朋都來了

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

2026-02-09 16:16
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

2026-02-06 20:22
每隻大肉蟹約兩磅，可嘗試各種吃法。（記者邵敏／攝影）

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

2026-02-03 21:32

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返