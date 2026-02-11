世報2月21日稅務講座 FTB官員解說小型企業常見問題

加州特許經營稅委員會（FTB）中小企業聯絡官、納稅人權益倡導辦公室代表Lucius C. Davis III將在世界日報2月21日舉辦的「2026理財稅務講座」講座中，針對企業主最常詢問的三大問題進行解說，並介紹加州不同形式企業的申報規定與要求。（Lucius C. Davis III提供）

加州 特許經營稅委員會（FTB）中小企業聯絡官、納稅人權益倡導辦公室代表Lucius C. Davis III，曾從事籃球相關工作13年，之後轉型投入小型企業領域，至今已有10年經驗，致力為小型企業提供資源與協助。他將於世界日報2月21日舉辦的「2026理財稅務講座」中，針對企業主最常詢問的三大問題進行解說，並介紹加州不同形式企業的申報規定與要求。

Lucius C. Davis III表示，講座將針對小型企業主最常遇到的三大問題進行重點解析，包括：「如何註冊myFTB帳號及所需準備資料」、「公司若遭暫停營運（Suspended）如何處理」，以及「企業主若計畫解散公司（Dissolve Business Entity），應完成哪些必要程序」。

在帳戶管理方面，Davis將介紹如何註冊與使用myFTB帳號。他指出，myFTB帳號可讓納稅人即時線上查詢退稅 狀況，讓個人或企業主隨時掌握帳戶餘額、退稅進度及帳戶狀態。

Davis強調，設立myFTB帳號最大優點，在於當民眾對帳戶內容有疑問時，可透過安全的線上管道，直接與真人客服專員即時聯繫，不僅提升處理效率，也能確保帳戶資訊安全，避免長時間透過電話等待客服回應。

針對企業營運狀態，Davis也將說明公司遭暫停營運（Suspended Entity）時的應對方式。他指出，小型企業出現資格遭暫停的情況並不少見，通常最常見原因包括企業主未即時回覆政府通知或未完成相關申報文件。一般而言，企業主可在90天內與稅務單位聯繫，補齊所需文件與申報資料。

然而，公司在暫停期間，將無法簽訂合約，也不得合法從事商業活動，不過仍可透過「恢復資格」（Revival）程序，重新取得合法營運身分。Davis屆時將說明「如何恢復資格」的相關細節與申請流程。

此外，針對有意結束營運的企業主，Davis也將說明公司解散（Dissolve Business Entity）的正確流程。他指出，所有正在營運或在加州註冊成立的有限責任公司（LLC），即使未獲利，仍須繳納每年800美元的年度稅。因此部分業者會考慮結束營運。然而，若未完成正式解散程序，公司在法律上仍被視為持續存在，企業主仍須負擔相關稅 務責任。

Davis強調，整體流程並不複雜，但企業主務必確實完成相關程序，才能正式終止公司營運與法律責任。相關規定與實務處理方式，將在講座中進一步詳加說明。