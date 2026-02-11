我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

世報2月21日稅務講座 FTB官員解說小型企業常見問題

記者謝雨珊／洛杉磯報導
加州特許經營稅委員會（FTB）中小企業聯絡官、納稅人權益倡導辦公室代表Lucius C. Davis III將在世界日報2月21日舉辦的「2026理財稅務講座」講座中，針對企業主最常詢問的三大問題進行解說，並介紹加州不同形式企業的申報規定與要求。（Lucius C. Davis III提供）
加州特許經營稅委員會（FTB）中小企業聯絡官、納稅人權益倡導辦公室代表Lucius C. Davis III將在世界日報2月21日舉辦的「2026理財稅務講座」講座中，針對企業主最常詢問的三大問題進行解說，並介紹加州不同形式企業的申報規定與要求。（Lucius C. Davis III提供）

加州特許經營稅委員會（FTB）中小企業聯絡官、納稅人權益倡導辦公室代表Lucius C. Davis III，曾從事籃球相關工作13年，之後轉型投入小型企業領域，至今已有10年經驗，致力為小型企業提供資源與協助。他將於世界日報2月21日舉辦的「2026理財稅務講座」中，針對企業主最常詢問的三大問題進行解說，並介紹加州不同形式企業的申報規定與要求。

Lucius C. Davis III表示，講座將針對小型企業主最常遇到的三大問題進行重點解析，包括：「如何註冊myFTB帳號及所需準備資料」、「公司若遭暫停營運（Suspended）如何處理」，以及「企業主若計畫解散公司（Dissolve Business Entity），應完成哪些必要程序」。

在帳戶管理方面，Davis將介紹如何註冊與使用myFTB帳號。他指出，myFTB帳號可讓納稅人即時線上查詢退稅狀況，讓個人或企業主隨時掌握帳戶餘額、退稅進度及帳戶狀態。

Davis強調，設立myFTB帳號最大優點，在於當民眾對帳戶內容有疑問時，可透過安全的線上管道，直接與真人客服專員即時聯繫，不僅提升處理效率，也能確保帳戶資訊安全，避免長時間透過電話等待客服回應。

針對企業營運狀態，Davis也將說明公司遭暫停營運（Suspended Entity）時的應對方式。他指出，小型企業出現資格遭暫停的情況並不少見，通常最常見原因包括企業主未即時回覆政府通知或未完成相關申報文件。一般而言，企業主可在90天內與稅務單位聯繫，補齊所需文件與申報資料。

然而，公司在暫停期間，將無法簽訂合約，也不得合法從事商業活動，不過仍可透過「恢復資格」（Revival）程序，重新取得合法營運身分。Davis屆時將說明「如何恢復資格」的相關細節與申請流程。

此外，針對有意結束營運的企業主，Davis也將說明公司解散（Dissolve Business Entity）的正確流程。他指出，所有正在營運或在加州註冊成立的有限責任公司（LLC），即使未獲利，仍須繳納每年800美元的年度稅。因此部分業者會考慮結束營運。然而，若未完成正式解散程序，公司在法律上仍被視為持續存在，企業主仍須負擔相關稅務責任。

Davis強調，整體流程並不複雜，但企業主務必確實完成相關程序，才能正式終止公司營運與法律責任。相關規定與實務處理方式，將在講座中進一步詳加說明。

加州 退稅 關稅

上一則

河濱縣今年首見 1童確診麻疹

下一則

爾灣首屆農曆新年遊行嘉年華 逾萬人同歡

延伸閱讀

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
超級盃維安 加州出動空中國民兵F-15戰機 保衛球場方圓30哩領空

超級盃維安 加州出動空中國民兵F-15戰機 保衛球場方圓30哩領空
嚴打90億疫情紓困詐欺 SBA凍結加州逾10萬帳戶

嚴打90億疫情紓困詐欺 SBA凍結加州逾10萬帳戶
加州逾10萬名借款人帳戶遭停權 涉90億疫情紓困詐欺

加州逾10萬名借款人帳戶遭停權 涉90億疫情紓困詐欺
加州DROP平台啟用 居民可申請刪除個資

加州DROP平台啟用 居民可申請刪除個資

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

2026-02-09 16:16
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

2026-02-06 20:22
每隻大肉蟹約兩磅，可嘗試各種吃法。（記者邵敏／攝影）

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

2026-02-03 21:32

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返