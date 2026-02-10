台灣旅美作曲家詹佳賢走創作新路 獲美影展肯定

詹佳賢以自然神情入鏡，展現音樂創作者在舞台之外的另一面。（詹佳賢提供）

旅美專業作曲家暨演唱會吉他手詹佳賢（Nathan Chan，藝名詹清任），橫跨演出、創作與媒體配樂領域，憑藉深厚吉他技巧與多元音樂語彙，活躍於北美音樂圈。他的原創作品曾登上美國主流搖滾電台KLOS FM95.5，並入選多項影展，於主流與獨立製作間取得穩健成績。

詹佳賢17歲便開始教授吉他，也在那時意識到自己將來會走上音樂之路。儘管家人曾擔憂這條路難有前景，他依然堅定前行。20歲那年，他與金曲獎鋼琴手黃裕翔登上桃園巨蛋舞台，在萬人觀眾面前演出，放眼望去全是螢光棒的海洋，這場演出成為他人生中重要的轉捩點。

他隨後加入由滾石唱片資深製作人與前滾石雜誌主編崔可銓領軍的「外交樂團」第四團，擔任團長，常於台中、苗栗一帶演出，包括月眉馬拉灣、逍遙音樂廳等場合。他也參與福茂唱片製作人翁宜冠的演出活動，並在中央廣播電台節目「掌聲響起」發表首張中文創作專輯「粉紅派對Pink Party」，正式以創作者身分曝光。 詹佳賢於音樂會現場專注演奏電吉他，展現其作為演唱會吉他手的專業演出實力。（詹佳賢提供）

2014年起，他赴美攻讀音樂，先後就讀Musician Institute Hollywood（主修電吉他）、UCLA Extension（電影配樂證書），最終於2024年取得北嶺加州 州立大學媒體作曲學士學位。在美期間，他積極投入各式錄音計畫，廣泛涉獵搖滾、電子、民謠與世界音樂等風格。

他曾參與洛杉磯 的Jazz Bar演出個人作品「Rainbow」，並推出首張吉他獨奏單曲。2016年，其英文搖滾單曲作品登上洛杉磯KLOS FM95.5最大搖滾電台，為其北美創作歷程立下重要里程碑，也讓更多美國聽眾認識這位來自台灣的創作吉他手。

音樂如同影像靈魂

他認為配樂的本質在於「管理情緒」，音樂是影像中的靈魂。曾以電影配樂獲得Ohio International Horror Hotel Award，也曾為中國電影「山海戰記2怪獸之王」創作主題曲「印記」與片尾曲「逆流而上」。

2025年是他在美音樂事業的一個高峰。他為電影「Glodok 98'」製作配樂並入選洛杉磯短片影展（LA Shorts），同時為Toyota USA廣告、Long Beach市府活動製作音樂，結合Blue Man Group的管樂概念與街頭文化聲響，創造出極具城市氛圍的作品。他也曾受邀參與多場設計展、公共藝術開幕音樂創作，將聲音融入空間與裝置之中，延伸音樂的敘事力。 配樂作品「Glodok 98'」入選洛杉磯國際短片影展（LA Shorts），詹佳賢（右三）與劇組團出席活動。（詹佳賢提供）

2025年11月，他發表中文專輯「另一種，說法」。他表示，這張專輯記錄了情感與生活中的未竟之語，「事情往往一體多面，不歡而散時各有各的說法，這就是我寫這張專輯的原因。」作品涵蓋從低調的鋼琴與弦樂編制，到節奏強烈的城市電子音色，展現其對編曲細節的講究與內在情緒的體察。

同年，擔任香港 歌手黃凱芹「金Big輝煌」演唱會（大西洋城站）吉他手。演出中，黃凱芹於慢歌solo時主動牽起他的手，將他帶至舞台中央，給予充分發揮空間，令他深感被認可。此次演出須經專業音樂總監審核，他一次就通過履歷與影片遴選，證明其現場演奏能力備受肯定。 香港歌手黃凱芹舉行「金Big輝煌」演唱會，詹佳賢擔任吉他演出，於舞台上與歌手同台呈現高完成度的現場音樂演繹。（詹佳賢提供） 香港歌手黃凱芹（前排）與演出團隊於「金Big輝煌」演唱會後台合影，詹佳賢（後排右三）亦參與此次演出合作。（詹佳賢提供）

新作串聯文化情感