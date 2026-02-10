違法任中國代理人 聖伯納汀諾縣華男孫耀寧獲刑4年

我的頻道

洛杉磯訊
孫耀寧（右三）是南加僑界活躍人物，曾參與指導眾多文藝活動。（本報資料照）
南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino）65歲華人男子，曾經的社區活躍人士孫耀寧（Yaoning 「Mike」 Sun），因非法擔任中華人民共和國（PRC）代理人，期間並擔任一位目前已在任的南加州某華裔市議員競選顧問，9日被判處48個月聯邦監禁。

奇諾岡（Chino Hills）居民孫耀寧居當日由美國地方法官R. Gary Klausner宣判。孫耀寧於2025年10月對擔任外國政府非法代理人一項罪名認罪。

根據法庭文件，自2022年至2024年1月期間，孫耀寧明知在美國境內擔任中國政府及其官員的代理人，但未依照美國法律通知司法部長。在中國官員的指揮下，孫耀寧協助推動中國利益，包括組建團隊協助法院文件中匿名稱為「人別1」的政治人物當選公職，並在美國宣傳親中內容。

此外，孫耀寧還密切監視中華民國總統蔡英文於2023年4月訪問南加州的行程，並直接向中國官員報告其動向。2020至2023年間，他與「人別1」共同經營一個面向當地華裔社區的新聞網站，並按照中國官員指示發布親中內容。

2022年，孫耀寧擔任「人別1」的競選顧問，幫助其當選市議員。2022年12月，他與包括「人別1」在內的一群人，參加了一場被中國官員認定為「致力於中國利益的團隊」的會議。2023年2月，他還為中國官員起草報告，申請資金並匯報活動，包括自己在中國人民解放軍的服役經歷及組織選舉活動的過程。

報告中，孫耀寧提及海外「反中勢力」問題，包括反對台灣、藏區、新疆獨立，以及法輪功等，並建議利用洛杉磯組織的專業核心團隊反制這些勢力，並向中國政府申請8萬元資金，用於資助華盛頓特區的親中示威活動。

檢察官指出，孫耀寧在美國秘密與其主要共謀陳軍（Chen Jun，又名John Chen）合作。陳軍為中國情報體系高級成員，曾參加中國菁英活動及閱兵，並與中國國家主席習近平會面。陳軍於2024年11月在紐約南區因類似罪行認罪，被判20個月聯邦監禁。

美國司法部第一助理檢察官Bill Essayli說：「聯邦執法部門不會允許敵對外國勢力滲透我們國家的政治治理機構。中國情報在美國的持續活動，必須以我們同樣的決心來保護和捍衛美國。」

聯邦調查局（FBI）反情報與間諜部門助理主任Roman Rozhavsky則說：「當美國人投票選出官員時，他們期望這些官員代表選民的利益，而不是外國對手。孫耀寧利用其競選顧問的職位，試圖為中國共產黨的利益破壞我們的政治進程和民主制度。今天的判決凸顯FBI及合作單位在捍衛國土、追究試圖破壞美國選民意志者，責任上的堅定承諾。」

此案由FBI調查，國土安全部國家安全司助理檢察官Amanda B. Elbogen與司法部國家安全司反情報與出口管制科試訴律師Garrett Coyle共同起訴。

根據維基百科，孫耀寧是中國江蘇省南京市人，1990年代旅居美國，2004年創辦並指導「美國華人春節聯歡晚會」，擔任美國N&N傳媒集團創辦人兼董事長。孫耀寧參與指導眾多文藝演出，包括參與策畫2012年歡迎時任中共中央政治局常委兼國家副主席習近平訪美的洛杉磯音樂會。此外，孫耀寧還擔任或曾擔任多個僑團負責人。

