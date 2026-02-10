為看超級盃 超級富豪客機雲集灣區

我的頻道

編譯組／綜合報導
Jay-Z與碧昂絲的8000萬美元豪華專機Bombardier Global 7500已為超級盃兩度降落。（歐新社）
Jay-Z與碧昂絲的8000萬美元豪華專機Bombardier Global 7500已為超級盃兩度降落。（歐新社）

據「舊金山標準報」（San Francisco Standard）報導，從Jay-Z到盧卡斯（George Lucas），超級富豪與億萬富翁群體持續以奢華姿態現身超級盃（Super Bowl）。7日賽事當天下午，數百架私人飛機降落在灣區的主次機場。

據追蹤分析私人飛機流量的JetSpy平台數據顯示，從4日上午8時至8日凌晨6時40分，共792架高端飛機在此期間降落。

這些豪華座駕不僅降落在屋崙舊金山灣機場（Oakland San Francisco Bay Airport）226架次和舊金山國際機場（San Francisco International Airport）177架次，更遠至蒙特瑞半島機場（Monterey Peninsula Airport）66架次乃至華森維爾市政機場（Watsonville Municipal Airport）（1架次）。

其中數架飛機與美足NFL球隊老闆相關，包括新英格蘭愛國者隊（New England Patriots）的克拉夫特（Robert Kraft，）、亞特蘭大獵鷹隊（Atlanta Falcons）的布蘭克（Arthur M. Blank）和紐奧良聖徒隊（New Orleans Saints）的本森（Gayle Benson）。

體育界高管的專機包括：從洛杉磯飛抵的金州勇士隊（Golden State Warriors）老闆拉科布（Joe Lacob），以及從新澤西州抵達的安納罕鴨隊 （Anaheim Ducks）老闆薩穆埃利（Henry Samueli）。

部分飛機屬於退役棒球運動員，如西雅圖水手隊（Seattle Mariners）的羅德里格斯（Alex Rodriguez）和匹茲堡海盜隊（Pittsburgh Pirates）的博伊蘭（Dorian Boyland）。

其他機主涵蓋各界名人：從演員馬克華柏格（Mark Wahlberg）到石油高管伊拉尼（Ray R. Irani），再到優步（Uber）聯合創始人卡蘭尼克（Travis Kalanick），他早在2009年就在舊金山創立了這家初創企業。

在為超級盃賽事抵達的數百架豪華飛機中，最引人矚目的是龐巴迪（Bombardier ）Global 7500，其常規售價約為8000萬美元。

據製造商稱，Global 7500最大航程達7700海里，意味著從舊金山出發可抵達除東非、南非、西澳大利亞及南印度以外的全球多數地區。

「CN Traveler」2025年3月刊報導稱，該機型設計巡航高度為「4萬1000至4萬5000英尺，比民航客機高出約1萬英尺，不僅能提升飛行速度，更能規避大部分氣流顛簸」。

JetSpy資料庫中數百架飛機中僅18架為Global 7500型號：其所有者包括獵鷹隊老闆布蘭克（Arthur M. Blank）、加密貨幣億萬富翁霍斯金森（Charles Hoskinson），以及說唱巨星Jay-Z與其妻子碧昂絲（Beyoncé），這對權勢夫婦的專機於周五清晨降落在屋崙機場（OAK），周六下午再次現身舊金山國際機場。

