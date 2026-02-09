期中選舉變局 專家分析亞裔選民處境

我的頻道

記者劉子為／洛杉磯報導
John C. Yang指出，亞裔選民參與度持續上升，2020年大選中，合格亞裔選民人數較前一屆增加180萬。（截圖自ACoM會議）

隨著2026年美國期中選舉臨近，聯邦司法部近期要求幾乎所有州及華盛頓特區交出選舉相關資料，包括全州選民登記名冊，部分案件甚至涉過往選票或投票設備。由於超過20個州與華府拒絕配合，聯邦政府已提起多起訴訟，引發外界質疑。相關要求涉大量敏感個資，引發隱私與資安疑慮；同時，國會正推動收緊選民身分證件、清理選民名冊及限制郵寄投票等立法。

美國社群媒體（ACoM）6日舉行線上簡報會，邀請多位選舉法與公民權利專家，分析這些發展如何成為2026年期中選舉的潛在變數，以及各州、法院與民權團體的回應。

亞美公義中心（AAAJ）主席暨執行長John C. Yang表示，任何選舉制度改革，都應以「讓投票更容易，而非更困難」為原則，並審慎衡量限制性法律對選民造成的實際負擔是否合理。他指出，亞裔美國人是全美成長最快的族群，2010年至2020年間人口成長超過38%，目前約有2400萬人，預估至2060年將增至3500萬人，投票影響力不容忽視。

Yang指出，亞裔選民參與度持續上升，2020年大選中，合格亞裔選民人數較前一屆增加180萬人，登記投票人數成長28%，實際投票人數增加37%；約六成合格亞裔選民參與投票。在多個搖擺州，亞裔選民投票人數甚至超過總統選舉的勝負差距。他也強調，語言障礙與郵寄投票限制，對約三成英語能力有限的亞裔選民影響明顯。

洛約拉馬利蒙特大學（LMU）法學院教授、前白宮民主與投票權高級顧問Justin Levitt指出，選舉事務在憲法上主要由州與地方政府掌控，總統並無直接權力介入實際選務運作。他形容，聯邦層級近來的行動，多屬「政治訊號與行銷」，雖然不尋常且具威嚇性，但多數已遭法院阻擋，對基層選民的實際影響有限。

Levitt同時提醒，真正可能對2026年選舉產生結構性影響的，是多州在期中選舉前重新劃分選區。他指出，中期重新劃界相當罕見，可能改變部分選民所屬選區，既可能引發不安，也可能帶來新的政治機會。

投票權與法治副總裁Danielle Lang則表示，近期多起法院判決已明確界定行政權限在選舉事務上的界線，重申總統無權制定選舉規則。她指出，針對行政命令、司法部要求大量選民資料等行動，法院多次裁定聯邦缺乏法律依據，並對相關措施發布禁制令。

Lang補充，司法部試圖大規模蒐集選民資料的作法，已遭法院否定，認定其不符合民權法授權範圍。

美國西裔法律辯護與教育基金（MALDEF）華府區法律顧問Andrea Senteno則指出，西裔人口已占全美人口約19%，是美國最大少數族裔，選民人數持續成長，但登記率與投票率仍存在明顯落差。她表示，登記名冊清理、語言協助限制、郵寄投票收緊，以及要求提供公民身分證明等立法，對西裔與其他少數族裔造成不成比例的衝擊。

