涉案金額800萬…華男扮「錢騾」取金條被捕 僅量輕刑

華男上門取800萬金條，身分是詐騙案中的「跑腿取貨員」。（聯邦檢察官辦公室）

28歲的華裔壽司廚師林寶（Bao Lin，音譯），飛往全美多地，從俄勒岡州 、愛達荷州 等地受害者手中，上門收取價值超過800萬美元的金條。近日林寶被聯邦法官判刑，他在這些詐騙 案件中的身分是一個「錢騾」（money mule），也就是「跑腿取貨員」。

據Oregonlive等媒體報導，聯邦地區法官Michael H. Simon接受控辯雙方達成的量刑協議，判處林寶已被羈押的1年4個月，作為最終刑罰。不過，Michael H. Simon在法庭上表示，刑罰與罪行並不相符，因為「這起案件的嚴重程度，遠超過建議的刑期。」但檢方和辯護律師強調，當事人林寶是一個低級別的「洗錢騾子」，他並沒有組織、協調或策畫這起詐騙案，只是被派往各地，從毫不知情的受害者手中收取金條，然後運送給幕後主使。

聯邦助理檢察官Scott Kerin指出，林寶是一名中國籍公民，他因承認犯有「知情不報重罪」（misprision of felony）被判刑。該罪名意味著當事人明知發生聯邦重罪，卻採取行動加以隱瞞。本案中，這項重罪涉及電信和郵寄詐騙共謀。

案情顯示，2024年10月，林寶出現在波特蘭（Portland）一對年長者夫婦家中，試圖取走價值超過40萬美元的金條，這對夫婦當時分別為86歲和93歲。調查人員表示，此前，駭客曾入侵這對老夫婦的電腦，隨後冒充政府官員，謊稱協助被害人保護資產，誘使他們將資金兌換成金條。之後，詐騙團夥聲稱，這些金條將由美國財政部代為保管，派人上門取走金條，華男林寶就是充當取金條的角色。林寶到達老夫婦家中，報出事先約定的密碼，作為交付金條信號，隨即被早已埋伏的FBI執法人員當場逮捕。

Kerin指出，被逮捕前，林寶在一家壽司餐廳擔任廚師。10月3日他從亞特蘭大（Atlanta）飛往華盛頓州史波坎（Spokane），之後租車前往愛達荷州科達倫市（Coeur d'Alene），從一名男子手中收取價值約870萬美元的金條。隨後，林寶又返回史波坎機場，通過聯邦快遞寄出這些金條，在駕車前往波特蘭實施下一次取貨時，當場被抓。

林寶在庭上向法官表示，自己初一輟學，教育程度低，他在庭審中向受害者致歉，「我真的很抱歉。」辯護律師Justin Rusk指出，林寶並非詐騙團夥決策者，他從未直接與受害者溝通。法院已安排4月21日舉行本案的賠償聽證會，據悉，林寶目前處於聯邦移民局拘留狀態，面臨被遣返的可能，報導中沒有提及林寶在美是否有合法身分。

檢方表示，雖然當局在俄勒岡州僅逮捕林寶一人，但FBI在全美範圍內發現多起針對年長者的類似黃金詐騙案。自2024年以來，俄勒岡州至少還有另外兩名男子，因相同的犯罪手法被控詐騙。其中一名涉案男子Navjot Singh，試圖從西林恩（West Linn）一對夫婦手中，取走價值19.3萬美元的金條，這名當事人同樣承認「隱匿重罪」，並於去年9月被判處已服刑的444天，當庭釋放。