王文祥公司指控知名律所提交假石綿案 企圖獲取高額賠償

記者張庭瑜／洛杉磯報導
台裔美商王文祥（Walter Wang）掌舵的管道製造商J-M Manufacturing Company(J-MM)日前於伊利諾州聯邦法院提起RICO（反勒索及腐敗組織法）訴訟。（本報資料照）
台裔美商王文祥（Walter Wang）掌舵的管道製造商J-M Manufacturing Company(J-MM)日前於伊利諾州聯邦法院提起RICO（反勒索及腐敗組織法）訴訟。（本報資料照）

根據路透（Reuters）和洛杉磯時報等媒體報導，台裔美商王文祥（Walter Wang）掌舵的管道製造商J-M Manufacturing Company (下稱J-MM)日前於伊利諾州聯邦法院提起RICO（反勒索及腐敗組織法）訴訟，指知名律師事務所Gori Law Firm涉嫌系統性提交虛假石綿訴訟案，意圖透過大規模和解獲取高額賠償。

根據訴狀，位於伊利諾州愛德華茲維爾市（Edwardsville）的Gori Law Firm，涉嫌指導罹患肺癌或間皮瘤的原告，在明知事實證明並非如此的情況下，仍虛假指認J-MM的管材產品為石綿暴露來源。該訴訟稱此舉為「隱藏於看似正常石綿訴訟底下的系統性詐欺」。

Gori Law Firm則駁斥該說法，聲稱「這些恐嚇手段無法阻止我們為受害者爭取正義」。據該律所網站資料，其已為客戶爭取超過40億美元賠償。

J-MM年營收約20億美元，由台灣「經營之神」王永慶的兒子王文祥擔任董事長兼執行長。該公司1983年自Johns-Manville公司收購聚氯乙烯管道營運，Johns-Manville後因石綿保溫材料相關的索賠申請破產，與石綿水泥管成品無關。在1983至1988年間，J-MM曾供應姊妹公司所生產的石綿水泥管予要求或批准使用該產品的市政區，通過美國職安局(OSHA)核准製造及安裝於供水與汙水系統。公司表示，石綿成分約占20%，且若未經電鋸等不當且非法方式切割，不會對健康造成風險。

J-MM公司總法律顧問Frank Fletcher表示，他2018年9月上任後，即對部分石綿訴訟產生懷疑。他指出，某位負責石綿訴訟的律師因拒絕處理「荒謬至極」的訴訟而遭解雇，並在後續對Simmons Hanly Conroy律所提起不當解雇訴訟。該律師Scott Peebles指原所多年來系統性操作虛假案件，最終雙方達成和解。

此案引起J-MM高層重視，隨後公司聘請由前司法部（DOJ）詐欺調查員、負責此訴訟案的外部律師Ashwin Ram領導的團隊展開調查。Ashwin Ram表示，調查發現有高達96%訴訟案最終撤銷，顯示案件「如出一轍、系統性極高」。繼2024年5月對Simmons Hanly提起首宗RICO訴訟後，J-MM收到多名吹哨者提供關鍵資訊，包括曾任職於律所內部的法務人員及辯護律師。針對Gori Law Firm的新訴訟中，有三名來自不同專業的吹哨者提供關鍵證據。

Fletcher強調，這些律所已非單純為受害者發聲，而是透過誇大提告、操控證詞等方式，追求利益。「這些律師成為這個系統最大獲利者，真正該受關注的是那些在工廠工作的普通人。」他說。根據評級機構A.M. Best統計，自1970年代以來，保險業者已支付超過1000億美元石綿相關理賠；諮詢公司KCIC亦指出，2025年上半年石綿案件成長4%，突破4300件。間皮瘤受害者的個案賠償可超過100萬美元。J-MM強調，公司秉持提供安全合法，造福大眾的產品，卻成為被誤導的受害者。訴訟指出，部分案件原告在J-MM供應石綿管道前即已退休，顯然不可能接觸該產品。

這是J-MM第二次以RICO法起訴原告律所。首次訴訟在去年遭法院駁回，但J-MM已於去年11月修正訴狀，納入另一提供案源的律所。

華府消費者組織Public Citizen主席Robert Weissman則對J-MM提出質疑，認為該公司藉由RICO訴訟「打壓合法索賠」，恐讓真正受害者卻步。他表示，若有虛假案件，可由法官依法制裁，無需訴諸RICO。「這樣的訴訟會讓其他人不敢挺身而出。」

J-M Manufacturing Company位於洛杉磯的辦公大樓外觀。該公...
J-M Manufacturing Company位於洛杉磯的辦公大樓外觀。該公司近日於伊利諾州聯邦法院提起「反勒索及腐敗組織法」（RICO）訴訟，指原告律師事務所涉嫌系統性提交虛假石綿相關訴訟案件。（Google Maps截圖）

伊利諾州 司法部 退休

