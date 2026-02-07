聖費南度谷祖孫 遭精神不穩鄰居刺傷

聖費南多谷（San Fernando Valley）6日上午發生一起震驚社區的持刀攻擊事件，一名10歲女童與其祖父在上學途中遭鄰居持刀刺傷。（示意圖，取自pexels）

洛杉磯 市聖費南度谷地區，6日發生震驚社區的持刀攻擊事件，一名10歲女童與其祖父在上學途中遭鄰居持刀刺傷。洛杉磯市警局表示，受害的祖父頸部中刀，女童手臂則有割傷，兩人均已送醫治療，目前生命跡象穩定。

根據鄰居描述，嫌犯居住在受害者家隔壁，長期以來精神狀況不穩定，曾多次在社區內製造恐慌。目擊者Mike Agajanyan回憶事件經過時表示：「受害祖父準備送孫女上學，精神不穩定的鄰居突然衝向小女孩，直接刺中她的手臂。祖父上前阻止，結果被轉刀刺中頸部與手臂。」

根據KTLA電視台取得的監視器畫面，嫌犯與祖父在街道中間扭打，此後嫌犯駕駛受害家庭的黑色Volvo離去。警方表示，該車輛已被扣留，作為後續調查證據。

據居民指出，嫌犯偶爾會離家長期住在車內。據了解，他曾在六個月前試圖刺傷同一女童，但當時女童及時逃脫。另一不願具名的鄰居表示，這起事件雖然恐怖，但社區居民並不感到意外，「多年來一直受他的困擾，他曾多次被逮捕，甚至其家人也曾報警，但他總是很快被釋放。」

嫌犯的家人對本案三緘其口，但同一住所的一男子表示，他們曾試圖為嫌犯的精神健康問題尋求協助，但未提供更多細節。

警方表示，嫌犯已被捕，現階段尚未公布其姓名或可能面臨的指控。警方同時強調，案件仍在調查中，將持續追蹤嫌犯背景及動機。

事件再次引發社區對精神健康與公共安全的關注。居民表示，對長期精神狀況不穩定人士，社區缺乏足夠支援與干預機制，若無適時處理，恐將增加社區安全風險。一鄰居感慨：「這對社區來說非常悲傷，也凸顯精神健康問題持續擴大的影響。今天我們成了受害者。明天，可能就是另一個社區。」