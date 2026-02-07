華夏獅子會40周年慶典 盼吸納新血

洛杉磯華夏獅子會日前舉辦40周年慶典暨感恩迎春晚會，現場聚集200名獅友共襄盛舉。大家一起切蛋糕慶祝華夏獅子會40歲生日。（記者張宏／攝影）

洛杉磯 華夏獅子會日前舉辦40周年慶典暨感恩迎春晚會，現場聚集200名獅友共襄盛舉，見證華夏獅子會40年為社區服務的點滴歲月。會長呂政達表示，希望未來吸納更多新鮮血液，讓獅子會永續發展。

活動現場不僅準備蛋糕慶祝華夏獅子會40歲生日，還有拍賣 環節，中華航空捐出一張洛杉磯至台北的機票用於拍賣，所得款項用於獅子會的活動支出。D4L2前總監、會長呂政達表示，現場有200嘉賓一起慶祝華夏獅子會的40年，華夏獅子會經過兩次重整，最初原名是「小台北獅子會」，2000年改名「蒙市華夏獅子會」，2019年為服務更廣大社區，改名洛杉磯華夏獅子會。40年風雨兼程，獲得各界支持，一起進行社區服務。

他說，獅子會多年來協助社區，為低收入 家庭免費義診，募捐眼鏡給貧窮落後國家幫助他們解決視力問題，同時也充分利用國際獅子會眼科行動義診巴士的有效資源，為社區小學及幼稚園學生和長者進行視力篩檢及衛生宣教義診。面對癌症年輕化，獅子會舉辦健康講座。

會長呂政達（Jacky Lu）希望未來吸納更多新鮮血液，讓獅子會發展永續。（記者張宏／攝影）

華夏獅子會去年底還與洛杉磯傳奇獅子會（Los Angeles Phoenix Lions Club） 合作，在Midnight Mission為無家可歸者派發約200盒愛心餐，展示跨分會協作與對社區弱勢族群的關懷，展現獅子會服務社區的核心價值。呂政達呼籲，有愛心、有熱誠，願意出錢出力的年輕朋友加入做公益，為下一代創造更健康美好的未來。

加州眾議員方樹強（左五）到場送來感謝狀和祝福。（記者張宏／攝影）

副會長Crystal Chan表示，她很榮幸作為這次活動的負責人，希望華夏獅子會未來能繼續服務社區，發揚獅子會改善社區健康與福祉及支持有需要的人的精神。

加州眾議員方樹強到場送來感謝狀和祝福。