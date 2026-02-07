我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

華夏獅子會40周年慶典 盼吸納新血

記者張宏／洛杉磯報導
洛杉磯華夏獅子會日前舉辦40周年慶典暨感恩迎春晚會，現場聚集200名獅友共襄盛舉。大家一起切蛋糕慶祝華夏獅子會40歲生日。（記者張宏／攝影）
洛杉磯華夏獅子會日前舉辦40周年慶典暨感恩迎春晚會，現場聚集200名獅友共襄盛舉。大家一起切蛋糕慶祝華夏獅子會40歲生日。（記者張宏／攝影）

洛杉磯華夏獅子會日前舉辦40周年慶典暨感恩迎春晚會，現場聚集200名獅友共襄盛舉，見證華夏獅子會40年為社區服務的點滴歲月。會長呂政達表示，希望未來吸納更多新鮮血液，讓獅子會永續發展。

洛杉磯華夏獅子會日前舉辦40周年慶典暨感恩迎春晚會，現場聚集200名獅友共襄盛舉...
洛杉磯華夏獅子會日前舉辦40周年慶典暨感恩迎春晚會，現場聚集200名獅友共襄盛舉。（記者張宏／攝影）

洛杉磯華夏獅子會日前舉辦40周年慶典暨感恩迎春晚會，現場聚集200名獅友共襄盛舉...
洛杉磯華夏獅子會日前舉辦40周年慶典暨感恩迎春晚會，現場聚集200名獅友共襄盛舉。（記者張宏／攝影）

活動現場不僅準備蛋糕慶祝華夏獅子會40歲生日，還有拍賣環節，中華航空捐出一張洛杉磯至台北的機票用於拍賣，所得款項用於獅子會的活動支出。D4L2前總監、會長呂政達表示，現場有200嘉賓一起慶祝華夏獅子會的40年，華夏獅子會經過兩次重整，最初原名是「小台北獅子會」，2000年改名「蒙市華夏獅子會」，2019年為服務更廣大社區，改名洛杉磯華夏獅子會。40年風雨兼程，獲得各界支持，一起進行社區服務。

洛杉磯華夏獅子會日前舉辦40周年慶典暨感恩迎春晚會，現場聚集200名獅友共襄盛舉...
洛杉磯華夏獅子會日前舉辦40周年慶典暨感恩迎春晚會，現場聚集200名獅友共襄盛舉。（記者張宏／攝影）

他說，獅子會多年來協助社區，為低收入家庭免費義診，募捐眼鏡給貧窮落後國家幫助他們解決視力問題，同時也充分利用國際獅子會眼科行動義診巴士的有效資源，為社區小學及幼稚園學生和長者進行視力篩檢及衛生宣教義診。面對癌症年輕化，獅子會舉辦健康講座。

會長呂政達（Jacky Lu）希望未來吸納更多新鮮血液，讓獅子會發展永續。（記者...
會長呂政達（Jacky Lu）希望未來吸納更多新鮮血液，讓獅子會發展永續。（記者張宏／攝影）

華夏獅子會去年底還與洛杉磯傳奇獅子會（Los Angeles Phoenix Lions Club） 合作，在Midnight Mission為無家可歸者派發約200盒愛心餐，展示跨分會協作與對社區弱勢族群的關懷，展現獅子會服務社區的核心價值。呂政達呼籲，有愛心、有熱誠，願意出錢出力的年輕朋友加入做公益，為下一代創造更健康美好的未來。

加州眾議員方樹強（左五）到場送來感謝狀和祝福。（記者張宏／攝影）
加州眾議員方樹強（左五）到場送來感謝狀和祝福。（記者張宏／攝影）

副會長Crystal Chan表示，她很榮幸作為這次活動的負責人，希望華夏獅子會未來能繼續服務社區，發揚獅子會改善社區健康與福祉及支持有需要的人的精神。

加州眾議員方樹強到場送來感謝狀和祝福。

洛杉磯 拍賣 低收入

上一則

保護數位隱私 趕緊調整手機設定

下一則

排除出售障礙 中資爛尾樓泛海廣場迎轉機

延伸閱讀

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
幸運加州迎馬年 生肖馬雕塑亮相社區超市　

幸運加州迎馬年 生肖馬雕塑亮相社區超市　
移民非治安元兇 芝移民增加區 槍擊案反降

移民非治安元兇 芝移民增加區 槍擊案反降
2歲班托育招標 華人籲提升早教老師薪資

2歲班托育招標 華人籲提升早教老師薪資
黃敏儀威利點考察全市首座足球場 2028奧運場地之一

黃敏儀威利點考察全市首座足球場 2028奧運場地之一
核桃市單起舉報住宅型人口販運 警掃蕩逮600嫌救百餘人

核桃市單起舉報住宅型人口販運 警掃蕩逮600嫌救百餘人

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為嫌犯在公路上開槍。（取自達拉斯警局X）

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

2026-01-30 20:07
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
事發的蒙市North Rural Drive 600號街區。（谷歌地圖截圖）

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

2026-02-02 20:28
每隻大肉蟹約兩磅，可嘗試各種吃法。（記者邵敏／攝影）

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

2026-02-03 21:32

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買