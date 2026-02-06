5歲特殊兒遭鞋襲 老師笑 家長怒

我的頻道

洛杉磯訊
5歲童被老師擊中鞋子，孩子大哭，現場其他老師卻似乎在笑。此為示意圖。(Unsplash.com)
洛杉磯縣一家日托中心，最近發生員工襲擊特殊兒童事件。一名女老師當場脫下鞋子，丟向一5歲女童，孩子臉部被鞋擊中後大聲哭泣，但現場其他工作人員目睹後，有人似乎還在笑。女孩母親對這起事件感到憤怒和難以置信。

據KTLA電視台等媒體報導，事件發生在1月16日，位於洛縣英格伍市（Inglewood）一家名為Destiny Development Center的日託中心，當事人5歲女孩，是一名有特殊需求的孩子，當時正在接受照顧。

現場監視器拍下事件過程，畫面顯示，一女老師當眾脫鞋，丟向這名女孩，孩子被擊中後發出撕心裂肺哭聲。畫面中，另有兩女性工作人員目睹這起事件，在孩子被擊中時，其中一人似乎還在笑。

女孩母親Michelae Jones表示，她感到憤怒和難以置信，「我已經把孩子交給他們照顧三年，我真的以為孩子在那裡很安全。」Jones指出，事發當晚，女兒就告訴她這件事。Jones隨後向托兒所負責人反映，但她表示工作人員的回應相當遲緩。

事發兩周後，這位母親終於看到這起事件的監控畫面，女童的阿姨Kira Townsend表示，她對這家托兒所的安全機制和運作方式有許多疑問。「我想知道，他們到底多久查看一次監控畫面？怎麼會有一家機構，除非家長提出質疑，否則根本不看監控？為什麼一定要等到孩子回來告訴我們，老師用鞋子打她的耳朵，事情才會被發現？」

報導指出，托兒所負責人Danielle Williams曾告訴Jones，她正在調查這起事件。Williams後來指出，扔鞋子的看護人員稱，她當時是把不該放在房間裡的鞋子丟到另一間房，而女童是「意外被鞋子擊中頭部」。

Williams表示，「我們學校的原則是，絕不容忍虐待兒童，我們不會聘用虐待兒童的人。」據悉，調查結束後，Williams解雇那名擲鞋的看護人員，該員工僅被確認名為Emily。

事發當時在場的另外兩名女性工作人員，最初因未通報事件被停職；進一步查看現場錄像後，Williams表示，這兩人也已被解雇。Williams強調，所有教職員工在受雇前都通過嚴格的背景調查。「我們對每位員工都執行完整的聘用程序，包括看護人員背景調查、FBI數據庫審查，以及相關的專業培訓。」她解釋，「我不希望任何孩子經歷這種事，我們絕不容忍發生這樣的行為。」

